Путь в мирный космос лежит через Африку Зачем Россия договаривается об отказе от оружия в космосе со странами, у которых таких вооружений никогда не будет

На прошлой неделе Россия подписала совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе со Сьерра-Леоне. А до этого — еще с 24 странами, у большинства из которых подобных вооружений, скорее всего, никогда не будет. Действуя таким на первый взгляд странным образом, Россия стремится получить дополнительный аргумент на площадке ООН, где она уже на протяжении многих лет борется за предотвращение гонки вооружений в космосе. Перерастет ли количество в качество, однако, пока неясно. Между тем новая администрация США готовится предложить миру собственный кодекс поведения государств в космосе.

Совместное заявление со Сьерра-Леоне за Россию подписал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Несколькими днями ранее документ аналогичного содержания с еще одной африканской страной — Того — подписал глава МИД РФ Сергей Лавров. Таких межгосударственных совместных заявлений у России за последние годы набралось уже 25. А есть еще многостороннее — в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом у большинства стран, берущих на себя обязательства не размещать первыми оружие в космосе, подобных вооружений в отличие от России нет и не предвидится.

В Москве это прекрасно понимают. Подписи Сьерра-Леоне, Того и прочих некосмических стран нужны ей для того, чтобы более эффективно продвигать в ООН свои глобальные инициативы по недопущению милитаризации космоса. Если под такими заявлениями подпишется внушительное число государств, российские дипломаты в ООН смогут более убедительно заявлять о том, что большая часть человечества выступает за отказ от вывода вооружений в космос.

Договор по космосу 1967 года запрещает размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения (ОМУ), но другие виды вооружений в документе не затрагиваются. В российском МИДе предупреждают, что оружие, не подпадающее под категорию ОМУ, «теоретически может появиться в космосе и стать оружием реального применения с глобальной зоной охвата, возможностью внезапного и скрытного использования». В этой связи Россия уже более десяти лет предлагает принять на уровне ООН меры по предотвращению гонки вооружений в космосе.

«Причем это не просто призывы в воздух. Есть конкретный российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК),— напомнил “Ъ” первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.— К сожалению, некоторые другие страны, прежде всего США, этой инициативе противятся. Их логика понятна — она основана на желании сохранить себе свободу рук в космосе, в том числе в его военном измерении. Но это не значит, что остальные члены международного сообщества не имеют права высказаться по этой теме».

В качестве первого шага к ДПРОК Россия в 2004 году в одностороннем порядке взяла на себя политическое обязательство не размещать первой оружие в космосе. В 2005 году такое обязательство приняли остальные государства ОДКБ. «Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе — это форма выражения политической воли, приверженности идее предотвращения гонки вооружений в космосе. Каждое суверенное государство имеет право эту волю выразить даже в отсутствие масштабной космической программы,— настаивает Дмитрий Полянский.— В конце концов, перед лицом угрозы применения высокотехнологичных вооружений все равны».

Дипломат проводит аналогию с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). «Никто в здравом уме не будет спорить с необходимостью универсализировать ДВЗЯИ,— говорит Дмитрий Полянский.— Его подписали уже 185 государств, при этом подавляющее большинство из них ядерным оружием не обладает. Это же не значит, что ДВЗЯИ не нужен. Его участники демонстрируют коллективную политическую волю, с которой должны считаться оппоненты этого договора — те же США». США тоже подписали ДВЗЯИ, но не ратифицировали его, что является одной из причин, по которым этот договор до сих пор не вступил в силу.

«Конечно, совместные заявления в области космической безопасности со странами, заведомо неспособными самостоятельно в космосе разместить хоть что-то, не говоря уж об оружии, со стороны выглядят забавно,— отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.— Вместе с тем тематика предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве по умолчанию является многосторонним процессом, более того, процессом глобальным. Соответственно, любые нормы будут вырабатываться через максимально широкое участие всех стран—членов ООН». По мнению эксперта, российский МИД справедливо подчеркивает, что эти совместные заявления по неразмещению первыми оружия в космосе на данный момент фактически являются единственной мерой транспарентности и доверия в этой области. «Тем самым формируется все более широкий круг стран, разделяющий общие подходы к предотвращению милитаризации космоса и, соответственно, в перспективе — пусть и весьма отдаленной — способный обеспечить голосование по юридически обязывающим соглашениям»,— полагает собеседник “Ъ”.

Между тем США готовятся представить в ООН собственный вариант кодекса ответственного поведения государств в космическом пространстве. Об этом на днях изданию Space News заявила замначальника командования космических операций космических сил США Дианна Бёрт. Из ее заявлений следует, что США крайне обеспокоены тем, что Россия и Китай не только разрабатывают и развертывают наземные средства поражения космических аппаратов, но уже и размещают вооружения непосредственно в космосе. Как уже писал “Ъ” (см. номер от 11 апреля 2020 года), США обвиняют Россию в выводе на орбиту аппаратов под видом «спутников-инспекторов», которые на самом деле якобы являются противоспутниковым оружием. Российские власти эти обвинения отвергают, в свою очередь заявляя, что именно США милитаризируют космос. По данным же Secure World Foundation, авторитетной американской организации, изучающей вопросы безопасности космического пространства, разработками в сфере противоспутниковых вооружений активно занимаются с десяток стран, среди них как Россия с Китаем, так и США.

По словам же Дианны Бёрт, новая администрация США считает возможной выработку юридически обязывающих правил поведения государств в космосе. Свой вариант такого кодекса Вашингтон представит к маю. Основываться он будет на резолюции, внесенной в конце прошлого года на рассмотрение Генассамблеи ООН Великобританией. Этот документ поддержали 150 государств, однако 12 стран, включая Россию, проголосовали против. В Москве сочли, что инициатива Лондона «размывает» усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и привносит в дискуссию вопросы более общего характера, такие как предупреждение образования космического мусора и физическая безопасность космических операций. На рассмотрение ассамблеи был, как и в предыдущие годы, вынесен и российско-китайский проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе. И он тоже получил поддержку большинства стран.

Дэниел Поррас из Secure World Foundation надеется, что, несмотря на нынешний раскол, государствам все же удастся договориться хотя бы о базовых правилах поведения в космическом пространстве. В этой связи он считает полезными двусторонние договоренности о неразмещении оружия в космосе, даже если их подписывают некосмические державы: «Это закладывает основу под возможные будущие международные нормы. Страны сигнализируют, какое поведение они считают приемлемым, а какое нет. Оружие в космосе многие, очевидно, считают неприемлемым». В то же время эксперт подчеркивает: «Это все игра вдолгую. На скорый результат рассчитывать не приходится». Для начала США, России и Китаю, по его словам, стоило бы договориться о том, что именно представляет собой «космическое оружие» и какое поведение считается «враждебным». «Уже это было бы прорывом»,— отмечает он.

Елена Черненко