Бизнес просит не пускать деньги на воздух

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит главу правительства РФ Михаила Мишустина упразднить принятую месяц назад методику расчета вреда при загрязнении воздуха. Промышленники видят в этом «новый механизм изъятия средств у компаний», что может стоить предприятиям от нескольких до пятисот миллионов рублей штрафных санкций в день. В Минприроды настаивают: сейчас бизнес платит небольшие штрафы и «не предпринимает действий для снижения вредных выбросов». Новый механизм, подсчитали в ведомстве, способен привлечь в бюджет 27 млрд руб. ежегодно.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо президента РСПП Александра Шохина премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отменить методику исчисления вреда, причиненного воздуху как компоненту окружающей среды. Речь идет о документе Минприроды, который зарегистрирован Минюстом в начале февраля. Алгоритм будет исчислять вред, который наносят объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) I, II, III категорий. Размер вреда будет определяться как сумма произведений масс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и такс, к которым будут дополнительно применяться коэффициенты (см. “Ъ” от 9 февраля). Речь идет о возмещении по решению суда. Отметим, подобные методики уже есть для других компонентов окружающей среды — почвы и воды. Необходимость оценки вреда воздуху обсуждалась в стране последние десять лет, однако ее утверждению мешали сопротивление бизнеса и критическое отношение федеральных органов власти.

Новация полностью смещает задачи регулирования из природоохранной в фискальную плоскость, пишет господин Шохин. Он указывает, что методика исключает необходимость доказательств наличия вреда окружающей среде — его зафиксировать можно даже без обследования территории, только лишь на основании отчетности, предоставленной самими компаниями. Поэтому предмет судебного разбирательства будет фактически сведен к обсуждению обоснованности применения абстрактных формул, говорится в письме. Промышленники уточняют, что фактически речь идет о тройном наказании для бизнеса: основания для исчисления вреда идентичны тем, за которые уже налагаются административные наказания вплоть до приостановки деятельности, помимо этого, компании также вносят плату за НВОС с повышающими коэффициентами.

В РСПП опасаются, что требования об исчислении вреда будут применяться по формальным поводам, например по причине истечения срока действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ (выдается на пять лет). «В этом случае весь объем эмиссий деятельности предприятия, еще за день до истечения срока действия разрешения считавшийся совершенно законным, окажется сверхнормативным и повлечет за собой одновременное внесение платы за НВОС и взыскание средств в счет возмещения вреда воздуху,— говорится в письме.— Прямой подсчет на базе годовых объемов выбросов крупных промышленных объектов показывает, что значительному числу из них это обойдется в суммы, эквивалентные нескольким миллионам в день, в некоторых случаях — десяткам миллионов рублей в день. В уникальном случае размер составит более 500 млн руб. в день». Также методика не учитывает, что предприятия могут согласовать временно разрешенные выбросы, которые не соответствуют нормативам, но позволяют продолжить работу на время, необходимое для модернизации, жалуются промышленники. «Средства, необходимые для модернизации, будут изъяты в пользу бюджета и не будут израсходованы на природоохранные цели,— говорится в письме.— Объекты, на которых не будут реализованы природоохранные мероприятия, столкнутся с невозможностью дальнейшей эксплуатации и будут закрыты».

При этом в РСПП подвергают сомнению саму возможность причинения вреда воздуху, поскольку он лишь переносит загрязнение на почву, водные объекты и другие компоненты природной среды.

Эксперт «Гринписа России» Иван Блоков не согласен с тем, что воздуху причинить вред невозможно. По его словам, такая опция предусмотрена в законе «Об охране окружающей среды». При этом некоторые претензии промышленников он называет справедливыми. В частности, по его мнению, методика не должна применяться в случае, если у предприятия согласованы временно разрешенные выбросы. У господина Блокова также вызывает сомнения ряд критериев нового алгоритма, однако необходимость самой методики он не оспаривает. С ним соглашается директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов, уточняя, что проверяющие органы помимо исследования отчетности предприятий должны проводить замеры на местах. Также механизм должен учитывать ассимиляционные способности территорий — ПДК загрязнителей не могут быть одинаковыми для Сочи и Норильска.

В правительстве “Ъ” рекомендовали обратиться за комментариями в Минприроды. «Существующие штрафные санкции к предприятиям небольшие, что не позволяет надзорным ведомствам работать эффективно по устранению нарушений: предприятия просто платят небольшую сумму в качестве штрафа и не предпринимают никаких действий для снижения вредных выбросов в атмосферный воздух»,— заявили там. По экспертным оценкам, добавили в Минприроды, в бюджеты РФ в рамках механизма возмещения вреда может поступать ежегодно 27 млрд руб., «цифры могут быть в несколько раз меньше, если меньше станет нарушающих требования об охране атмосферного воздуха».

Анна Васильева