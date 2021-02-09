В России посчитают испорченный воздух

В России зарегистрирована методика расчета вреда при загрязнении воздуха. Необходимость такой оценки обсуждалась в стране последние десять лет, однако ее утверждению мешали давление бизнеса и критическое отношение федеральных органов власти. Экологи поддерживают разработанный Минприроды документ, полагая, что он поможет справедливому разбирательству с нарушителями. Представители бизнеса, напротив, критикуют методику, полагая, что инициатива носит «фискально-формальный характер» и слабо соотносится с фактическим состоянием окружающей среды, поскольку посчитать объективный ущерб, нанесенный воздуху, невозможно.

Минюст зарегистрировал методику расчета вреда воздуху как компоненту окружающей среды. Разработанный Минприроды алгоритм будет исчислять вред, который наносят объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду I, II, III категорий. Для каждой установлен уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками, и если норматив будет превышаться, то вред будет исчисляться именно этой методикой, поясняют в Минприроды. Речь идет о сумме произведений масс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и такс, к которым будут дополнительно применяться различные коэффициенты. Например, для диоксида азота установлена такса в размере 64,3 тыс. руб. (за выброс одной тонны загрязняющего вещества), бензапирена — 19 млн руб., диэтилртути — 13,6 млн руб. Самый большой размер таксы предусмотрен за выброс диоксинов — 404 млрд руб. за тонну. Речь идет о возмещении вреда в исковом порядке по решению суда.

Отметим, подобные методики по исчислению вреда уже есть для других компонентов окружающей среды — по сбросам в почву и воду. Методика расчета вреда, причиненного воздуху, обсуждалась с момента принятия в 2001 году закона «Об охране окружающей среды». Ее принятия от Минприроды требовала и Генпрокуратура (см. “Ъ” от 18 мая 2018 года). По данным “Ъ”, механизм был разработан еще в 2012 году, однако затем работа над проектом приказа была приостановлена «в связи с критикой со стороны федеральных органов власти и бизнес-сообществ» аналогичного документа по исчислению размера вреда при загрязнении водных ресурсов.

«В Подмосковье есть свалка "Ядрово", которая травила Волоколамск, но выяснить сумму ущерба воздуху было невозможно,— объясняет работу новой методики и. о. председателя Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.— Можно было вызвать полицию, она бы приехала, постучала в ворота, а предприятие осталось бы безнаказанным. Теперь мы сможем посчитать, сколько выходит газа с полигона, выставим ущерб и докажем его в суде». Иван Блоков из «Гринписа России» появление методики также приветствует. «Но на основании чего были установлены такие таксы, мне не ясно — они не бьются ни с действующими ставками платы по этим веществам, ни с их предельно допустимыми концентрациями»,— добавляет он.

Бизнес новый документ подвергает критике. «В соответствии с новой методикой, чтобы констатировать нанесение вреда воздуху, анализы качества воздуха делать не нужно — вред окружающей среде считается нанесенным вне зависимости от наличия каких-либо негативных изменений в окружающей среде,— обращают внимание в "Газпром энергохолдинге".— Сумма возмещения за вред растворяется в бюджете. Государство, получившее возмещение, не обязано тратить эти средства на ликвидацию вреда и не делает этого, что напрямую противоречит логике закона и здравого смысла».

«Методика по воздуху, как и уже действующая методика по воде, носит фискально-формальный характер и слабо соотносится с фактическим состоянием окружающей среды, поскольку обе методики не учитывают ассимилирующей способности среды к самовосстановлению и никоим образом не связаны с оценкой реальных затрат, необходимых для физической (натуральной) компенсации ущерба»,— заявили “Ъ” в энергетической компании «Юнипро» (подконтрольная немецкой Uniper). Там добавляют, что аналогичная судебная практика по измерению ущерба воде «показывает свою неоднозначность и обычно связана с существенными затратами по доказыванию невиновности или уменьшению суммы начисленного ущерба».

Собеседник “Ъ” среди промышленников также отмечает, что эта методика может применяться в тот момент, когда у компании истек срок разрешения на выбросы, а новое она еще получить не успела. «Еще вчера вы были полностью безвредны, а с окончанием срока действия разрешения и в отсутствие нового весь объем выбросов можно объявить сверхнормативным и предложить возместить вред,— жалуется он.— Если взять предприятия, являющиеся крупнейшими эмитентами выбросов в стране, и применить к их годовым объемам таксы из приказа, то получается, что речь в случае отсутствия разрешения будет идти о выплатах, эквивалентных суммам от нескольких миллионов рублей до нескольких сотен миллионов рублей в день».

Анна Васильева, Полина Смертина