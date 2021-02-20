Воздух, климат и отходы

В Белом доме в четверг и пятницу прошли совещания с участием вице-премьеров Виктории Абрамченко и Александра Новака о реализации экологической части правительственной стратегии развития до 2030 года. Их результатом стал отказ от сжигания отходов как основного метода управления ими, а также создание проектного офиса по климатической политике. Кроме того, ранее Виктория Абрамченко выдала ведомствам длинный список поручений, призванных ускорить появление постоянного надзора и онлайн-контроля самых «грязных» предприятий, дать оценку экологической эффективности мероприятий в загрязненных городах, а также наладить мониторинг политики в области перехода к технологическому нормированию загрязнений.

За прошедшую неделю по крайней мере три из пяти направлений экологической части правительственной стратегии развития РФ до 2030 года (экология городов, климат, отходы) получили содержательное развитие. В четверг и пятницу вице-премьеры Виктория Абрамченко и Александр Новак провели установочные совещания по климатической политике, впервые собрав все заинтересованные стороны на одной площадке.

Прежде всего решено создать отдельный проектный офис по климатической повестке. Заметной новостью можно считать данное Минэкономики поручение оценить вероятные отраслевые потери от введения ЕС трансграничного углеродного налога. Оба вице-премьера согласились, что ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения экологии предложение «РТ-Инвест» (дочерняя компания «Ростеха») сделать энергосжигание основным методом управления отходами (построив и окупив за счет бюджета и тарифов 25 заводов) реализовывать не следует. Проблему же штрафов за просрочку запуска пяти уже согласованных к созданию предприятий компания должна решить сама.

Более всего конкретики получило направление экологии городов и поселений. Его частью стал федеральный проект «Чистый воздух» — вместе с реформой экологического нормирования наиболее «грязных» компаний. На прошлой неделе появился список поручений по итогам визита Виктории Абрамченко в Челябинск 29 января — вице-премьер приезжала с целью проконтролировать выполнение договоренностей бизнеса, местных и федеральных властей по снижению выбросов. Увиденным она осталась недовольна: «Другого варианта кроме модернизации нет — собственники должны это понимать. Теперь стоит задача четко контролировать процесс, чтобы все шло так, как было намечено».

Список поручений Росприроднадзору, Минприроды, Минпрому и Минэкономики занял четыре листа. Они должны быть выполнены до середины апреля 2021 года. В частности, предполагается проконтролировать, как владельцы компаний, участвующие в федпроекте, за свой счет устанавливают приборы автоматического контроля выбросов. Перечень объектов, оснащенных приборами, должен быть расширен.

Властям Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской, Вологодской, Липецкой, Иркутской, Омской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей предстоит это проконтролировать. Кроме того, они будут должны оценивать экологическую эффективность мероприятий проекта — для обоснования их необходимости. Поручено также проработать вопросы применения механизмов специнвестконтрактов, «зеленых облигаций» и субсидирования кредитов для модернизации энергообъектов по проекту «Чистый воздух», а также административной ответственности для компаний, не выполняющих своих обязательств. Согласно поручениям, за три дня должен быть подготовлен список квотируемых объектов в городах.

Кроме того, сейчас готовятся поправки к законодательству о постоянном надзоре на объектах, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду, также предполагается постоянный мониторинг реформы технологического нормирования компаний. По данным “Ъ”, в РСПП уже готовятся к новому раунду противостояния с правительством. «Дорого, конечно, и оборудования такого нет (речь идет о российских приборах контроля.— “Ъ”). И вообще государство, как всегда, пытается решить проблемы за счет бизнеса»,— сказал собеседник “Ъ”, близкий к союзу.

Алексей Шаповалов, Диана Галиева