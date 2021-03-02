Зеленский привился от COVID-19 вакциной от AstraZeneca

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Он отметил, что вакцинировался вместе с украинскими военнослужащими как главнокомандующий. Господин Зеленский переболел COVID-19 в ноябре прошлого года.

«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал господин Зеленский в Twitter.

23 февраля Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Oxford/AstraZeneca, на следующий день в стране началась вакцинация. В первом-втором квартале 2021 года будет поставлено от 2,2 млн до 3,7 млн доз. На Украине коронавирус выявили у более 1,3 млн человек, умерли более 27 тыс.

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Ранее “Ъ” сообщал, что президент России Владимир Путин во время встречи с главредами ведущих СМИ не исключил, что привьется вакциной «Спутник V» в конце лета или начале осени после консультации с врачами. Он сказал, что не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разговор был изложен неверно. «Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях. Поэтому в целом Колесников неверно изложил. Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение и сделает себе прививку»,— заявил он.