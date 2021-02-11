Путин допустил, что привьется от коронавируса к осени

Президент России Владимир Путин не исключил, что привьется вакциной «Спутник V» от коронавируса после консультации с врачами, рассказал специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников. По его словам, во время встречи с руководителями российских СМИ президент допустил, что привьется в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить.

Вопрос о вакцинации Владимиру Путину задал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Президент ответил, что у него в прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка, поэтому ему нужно понимать, когда лучше сделать прививку от коронавируса.

Господин Путин сказал, что не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами. Отметим, что действующий президент США Джо Байден публично привился от COVID-19 до своей инаугурации. В декабре так же поступили вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Таким образом руководители на своем примере призывали принять участие в вакцинации.

О готовности сделать прививку от коронавируса Владимир Путин в первый раз сказал в сентябре 2020 года, во время разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На большой пресс-конференции в декабре господин Путин заявил, что пока не может привиться, так как вакцина недоступна людям его возраста. Спустя несколько дней Минздрав разрешил прививаться от коронавируса людям старше 60 лет; Владимиру Путину 68 лет. После этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент принял решение привиться и объявит о нем «в обозримой перспективе».

Подробнее о встрече руководителей российских СМИ с Владимиром Путиным — в материале “Ъ” «Пламенные редакционеры».