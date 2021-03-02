Фонд развития промышленности Кубани одобрил льготные займы на 180 млн рублей

Фонд развития промышленности Краснодарского края согласовал выделение первых в 2021 году льготных займов на общую сумму 180 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего было одобрено восемь заявок. В частности, льготный заем в объеме 63 млн руб. получило армавирское ООО «РуСИД». Ставка по кредиту составит 4%, причем первые два года будет действовать пониженная ставка в 2%. По словам главы департамента промышленности края Ивана Куликова, полученные деньги предприятие направит на закупку высокотехнологичного оборудования и выпуск пилотных партий продукции. По итогам реализации проекта будет создано 20 высокопроизводительных рабочих мест.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале февраля 2021 года стало известно, что компания «РуСИД» инвестирует в 2021 году 100 млн руб. в производство светодиодов в Армавире. Общий объем инвестиций за пять лет составит 400 млн руб. По словам директора компании Дмитрия Анохина, новое производство планируют запустить весной.

Кроме того, заем в 36,4 млн руб. получит производитель чулочно-носочной продукции «Белтекс» из Белореченского района. Срок займа составит семь лет, процентная ставка – 1%. Иван Куликов отметил, что за счет средств регионального ФРП предприятие нарастит свои мощности в пять раз и создаст более 10 рабочих мест – это позволит выполнять крупные заказы российских и зарубежных марок.

Помимо этого, около 50 млн руб. получат производители мебели «Стерх-Дизайн» и «АМК-Троя», производителю паркетной доски «Ламель», компания по изготовлению обуви из Краснодара. Еще 29 млн рублей получит «Кубанская картонажная фабрика», котрая планирует строить новый цех на территории промпарка «Достояние» в Кропоткине. Также поддержку фонда на 17 млн рублей также получит компания «ВМВ», которое в 2020 году при помощи Фонда запустило производство полимерных гранул. В этом году предприятие хочет увеличить мощности и объемы производства.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году кубанские промышленные компании получат более 1,2 млрд руб. в качестве мер поддержки. Субсидии предусмотрены из регионального Фонда развития промышленности и в рамках профильной госпрограммы.

Поддержку кубанские предприятия получают и за счет средства федерального Фонда развития промышленности. В частности, 19 февраля 2021 года стало известно, что организация выделит новороссийскому ООО «Выбор-С» 246,8 млн руб. на модернизацию дробильно-сортировочного завода по выпуску щебня более мелких фракций и песка.

Алексей Белянин