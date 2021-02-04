«РуСИД» инвестирует 400 млн рублей в производство светодиодов в Армавире

Компания «РуСИД» инвестирует в 2021 году 100 млн руб. в производство светодиодов в Армавире. Общий объем инвестиций за пять лет составит 400 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам директора компании Дмитрия Анохина, новое производство планируют запустить весной. Сейчас идет подготовка помещений и процесс закупки оборудования. Под брендом «РуСИД» в Армавире уже налажено производство светодиодов в типоразмерах 2385 и 3030 в ограниченных объемах.

Учредителями ООО «РуСИД» являются: МГК «Световые Технологии», НПО «РоСАТ», ООО «Световые технологии ЭСКО». Компания зарегистрирована в Армавире осенью 2020 года.

Наталья Решетняк