ФРП выделит 247 млн рублей на модернизацию завода по выпуску тротуарной плитки на Кубани

Фонд развития промышленности РФ выделит ООО «Выбор-С» 246,8 млн руб. на модернизацию дробильно-сортировочного завода по выпуску щебня более мелких фракций и песка. Об этом сообщает пресс-служба ФРП.

По данным Фонда, модернизация предприятия позволит повысить производительность труда на 24%, а также уменьшить потери времени, снизить уровень брака и сократить затраты на внутреннюю логистику и использование техники. Основной вид деятельности завода – изготовление тротуарной плитки и элементов благоустройства, уточняют в ФРП.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Выбор-С» зарегистрировано в Новороссийске в 2000 году. В 2019 году выручка компании составила 1,51 млрд руб., чистая прибыль – 67,9 млн руб. Учредителем указана Людмила Сикорская – основной владелец ГК «Выбор» – одного из крупнейших производителей тротуарной плитки в РФ.

По собственным данным компании, ГК «Выбор» обеспечивает 19% российского рынка тротуарных плит. Производственные мощности компании находятся в Москве, Краснодаре, Новороссийске, Курганинске и Красноярске. Всего предприятия ГК «Выбор» производят 2600 видов тротуарной плитки и элементов городской среды. Ежегодный объем выпускаемой продукции - более 2,5 млн кв. м. Дилерская сеть охватывает 64 региона России.

Алексей Белянин