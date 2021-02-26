На поддержку промышленности Кубани в 2021 году направят 1,2 млрд рублей

В 2021 году кубанские промышленные компании получат более 1,2 млрд руб. в качестве мер поддержки. Субсидии предусмотрены из регионального Фонда развития промышленности и в рамках профильной госпрограммы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в настоящее время продукция промышленных предприятий региона востребована на внутреннем и внешнем рынках. В январе 2021 года рост промпроизводства в крае составил 4%, объем отгруженных товаров вырос на 16,7%.

Как писал “Ъ-Кубань”, 30 сентября 2020 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли решения выделить дополнительные 500 млн руб. на развитие промышленного потенциала региона.

Наталья Решетняк