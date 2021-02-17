Указательные выступления

Новые знаки, указывающие водителям зону контроля камер, скорее всего, не появятся на российских дорогах. Такая возможность анонсирована в новых ПДД, но Минтранс, Росавтодор и ассоциация РАДОР, выяснил “Ъ”, не считают правильным тратить деньги на замену более чем 15 тыс. черно-белых табличек «Фотовидеофиксация» по всей стране. Научный центр безопасности движения МВД и институт МАДИ настаивают на введении нового знака. Решение примет Росстандарт. Экономия неуместна, считают в Госдуме, ведь государство выделяет на дороги более 11 трлн руб. в рамках обновленного нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Для обозначения дорожных камер используется табличка 8.23 «Фотовидеофиксация» (чаще всего со знаком «Ограничение скорости»). В 2019 году Владимир Путин поручил правительству переработать требования к обозначению комплексов. «Цель их (камер.— “Ъ”) установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей,— заявил тогда президент.— Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать».

31 декабря 2020 года правительство приняло поправки к ПДД. С 1 марта по 1 сентября будет действовать переходный период: регионам разрешат использовать как старую табличку 8.23, так и новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация».

Последний предписано устанавливать за городом за 150–300 м до зоны контроля, в населенном пункте — на въезде в него.

После 1 сентября можно будет применять только новый знак, но требуется утвердить его внешний вид. Росстандарт до 1 марта внесет поправки в ГОСТ 52289 и 52290 (общие требования и правила применения знаков). Документы готовят технический комитет по стандартизации №278 (ТК 278) «Безопасность дорожного движения» и Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ).

Как выяснил “Ъ”, входящий в ТК Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД настаивает на введении нового указателя — синего квадрата с изображением камеры внутри (по аналогии с указателями «Место для разворота», «Рекомендуемая скорость» и прочими информационными знаками). Этот подход разделяют и в МАДИ. «Таблички замечают далеко не все участники движения, особенно на фоне постоянного уплотнения транспортного потока, повышения конфликтности,— объяснил “Ъ” профессор МАДИ, член ТК 278 Султан Жанказиев.— Чем заметнее будет знак, тем выше будет его профилактическая функция и меньше риск возникновения конфликтной ситуации».

Новый указатель должен выглядеть так же, как табличка, считают в Минтрансе, Росавтодоре.

«Использование варианта НЦ БДД потребует значительных затрат, связанных с изготовлением, демонтажем старых и монтажом новых знаков»,— пояснили “Ъ” в Минтрансе. По оценкам ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР, в РФ установлено более 15 тыс. стационарных камер, и каждая снабжена табличкой. «В существующих условиях менять одно на другое, тратить деньги смысла не видим»,— говорит гендиректор РАДОР Игорь Старыгин. Новый знак 6.22 также можно использовать в «различных типоразмерах», что позволит обеспечить «его достаточную видимость», подчеркнули в Минтрансе, а также применять в качестве временного знака на желтом фоне при дорожном ремонте. У белой пленки (которой покрывается табличка) в 15–20 раз выше коэффициент световозвращения, чем у синей. Водители уже привыкли к табличкам, резюмируют в Минтрансе, а введение нового знака «потребует проведения кампаний по доведению до водителей информации о его назначении». В ГИБДД России, по данным “Ъ”, позицию Минтранса разделяют.

«Варианты изменений в ГОСТы находятся на стадии обсуждения, окончательное решение будет принято в ближайшее время»,— заявили “Ъ” в пресс-службе РосдорНИИ. Заключительное решение принимает секретариат ТК, направляя проект документа в Росстандарт.

В Москве установлено около 1 тыс. табличек «Фотовидеофиксация», рассказали “Ъ” в столичном ЦОДД, организация «прорабатывает возможность» сохранения их на дорожной сети.

«Какое решение примут, таких рекомендаций мы и будем придерживаться»,— заявили “Ъ” в ЦОДД. «В подавляющем большинстве случаев не потребуется проведения дополнительных работ по замене существующих знаков»,— пояснили в Росавтодоре.

Поскольку новый знак можно устанавливать самостоятельно (без привязки к другому указателю), он должен быть хорошо виден, говорит эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман. «Форматы и размеры знаков разных групп сделаны единообразными именно для интуитивного понимания их назначения»,— поясняет эксперт. Оптимальный вариант, по мнению господина Шухмана,— синий квадрат с белым рисунком. Лучше подойдет большой желтый прямоугольный знак, считает член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев, но сначала надо провести тесты на восприятие водителями. «Затраты на таблички по сравнению со стоимостью одной камеры составляют копейки»,— уточнил он. В рамках обновленного национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» до 2030 года (заключительная версия документа не опубликована), напоминает господин Васильев, на ремонт дорожной сети, дорожную инфраструктуру и безопасность движения выделяется более 11 трлн руб.

Иван Буранов