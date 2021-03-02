В Ростове заработал еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В ТЦ «Солнышко» по адресу по адресу пер. Университетскии пер., 51 / Большая Садовая, 103 открылся еще один мобильный пункт вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба городской администрации. В пункте работают сотрудники ростовской горбольницы №4.

Мобильный пункт работает с понедельника по пятницу с 13:00 до 16:00. В субботу и в воскресенье — с 11:00 до 14:00. Это расписание деиствует до 7 марта.

Чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС. В Ростове работают еще два пункта вакцинации от коронавируса: в ТЦ «Золотой Вавилон», в ТРК «Сокол». Третий, в ТЦ «Мегамаг», откроется 4 марта.

Наталья Шинкарева