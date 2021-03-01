В Ростове откроется третий мобильный пункт вакцинации от коронавируса

В ТЦ «Мегамаг» по адресу Пойменная,1 4 марта откроется третий в Ростове-на-Дону мобильный пункт вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пункт вакцинации будет работать каждый день с 13:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 19:00. Работать в мобильном пункте будут сотрудники больницы № 8. Сделать прививку в пункте смогут все желающие при наличии паспорта, полиса и СНИЛС.

Сейчас в Ростове работают еще два мобильных пункта: в ТЦ «Золотой Вавилон» и в ТРК «Сокол».

Наталья Шинкарева