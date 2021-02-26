В Ростове открыли второй мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Второй мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в ростовском ТРК «Сокол» по адресу пр-кт Стачки, 25, сообщает пресс-служба городской администрации. Прививочный пункт обслуживают сотрудники городской больницы № 7.

Как сказано в сообщении, пункт работает шесть дней в неделю: с 15:00 до 19:00 — в будние дни, а в субботу — с 12:00 до 17:00. Вакцинироваться в нем могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация проводится после предварительного осмотра врача.

Напомним, в Ростове на прошлой неделе начал работать первый мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Золотой Вавилон». Также в городе работает 31 прививочный пункт на базе поликлиник. Записаться на прививку можно через регистратуру или через личный кабинет на портале Госуслуг.

Наталья Шинкарева