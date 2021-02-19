В Ростове начал работать первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в торговом центре «Золотой Вавилон», сообщает пресс-служба городской администрации. Уточняется, что обслуживанием пункта занимаются сотрудники больницы № 20. Прививочный пункт работает ежедневно. Процедура является бесплатной.

Сделать прививку на пункте может любой ростовчанин вне зависимости от района, в котором он проживает. Чтобы привиться от коронавирусу, необходимо иметь с собой полис и паспорт. «Вакцинация проводится только после предварительного медицинского осмотра врачом. В случае необходимости, выполняется исследование на антитела»,— отмечается в сообщении. Всего в Ростове работают 30 прививочных пунктов.

Наталья Шинкарева