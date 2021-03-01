В России зафиксирована минимальная с 16 ноября смертность от коронавируса

За последние сутки в России умерли 333 человека с коронавирусом. Это минимальный показатель с 16 ноября, когда зарегистрировали 303 смертельных случая. Накануне скончались 379 пациентов (–12,14%), за все время пандемии — 86 455.

Где больше всего умерших:

Москва — 42 (всего 15 097),

Санкт-Петербург — 35 (11 112),

Московская область — 24 (4681),

Ульяновская область — 15 (814),

Краснодарский край — 15 (1944).

Число новых случаев заболевания за сутки составило 11 571. Накануне выявили 11 359 заболевших (+1,87%). Общее число заразившихся достигло 4 257 650. Выздоровели 11 277 человек, всего — 3 823 074.

В каких регионах больше всего новых случаев:

Москва — 2097 (всего за время пандемии 980 573),

Санкт-Петербург — 943 (368 120),

Московская область — 629 (214 590),

Нижегородская область — 386 (96 955),

Воронежская область — 293 (68 160).

Россия сейчас находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте — США (28,6 млн), далее идут Индия (11,1 млн) и Бразилия (10,5 млн).

В России сейчас идет массовая вакцинация против коронавируса. Власти неоднократно подчеркивали, что она является добровольной. Однако люди некоторых профессий, например учителя, сообщают о принуждении к вакцинации. В Роспотребнадзоре заявили “Ъ”, что пока юридических оснований для отстранения от работы из-за отказа вакцинироваться нет.

Подробности — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».