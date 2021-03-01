ВОЗ: антитела к COVID-19 есть у менее 10% населения мира

Менее 10% мирового населения выработали антитела к коронавирусу, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан со ссылкой на около 500 исследований очагов заражения в некоторых городах мира. По ее словам, единственным способом достижения коллективного иммунитета является вакцинация.

«Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50–60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета»,— сказал госпожа Сваминатан в видео, опубликованного в Twitter ВОЗ. Она заявила, что единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах — вакцинация.

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Ранее в феврале ВОЗ сообщила, что количество сделавших прививку от коронавируса в мире превысило число заразившихся, при этом большинство вакцинированных приходятся на десять стран. Также ВОЗ рекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса.