Росприроднадзор убавил ЛОСка

Цена сделки по продаже Левобережных очистных сооружений (ЛОС) в Воронеже может измениться. Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора объявило, что ЛОС нанесли вред местному водохранилищу на 726 млн руб. Сделка по продаже ЛОС примерно за 250 млн руб. структуре «Росводоканала» «РВК-Воронеж» находится уже в стадии юридического оформления. Стороны пока не комментируют перспективы коммунального актива с учетом новых обстоятельств.

О предъявлении ООО «ЛОС» требования оплатить ущерб, якобы нанесенный Воронежскому водохранилищу, вчера сообщили в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора. В 2020 году ведомство в результате трех проверок нашло «множественные нарушения природоохранного законодательства». Управление обнаружило, что ЛОС ежедневно сбрасывает 60 тыс. кубометров сточных вод «без соответствующей разрешительной документации и нормативов допустимых сбросов», «допускает нарушение технологии эксплуатации комплекса очистных сооружений», а также не построило цех обезвоживания сырого остатка в установленный инвестпрограммой срок.

В стоках ЛОС обнаружилось превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц (в 259,2 раза), биологического потребления кислорода (в 161 раз), аммоний-иона (в 65,8 раза), нитрит-иона (в 21,1 раза), фосфора фосфатов (в 15 раз), анионных поверхностно-активных веществ (в 12 раз), а также нефтепродуктов (в 4,2 раза) и железа (в 4 раза). Концентрация растворенного кислорода оказалась ниже нормы в полтора раза, заявили в управлении. ЛОС должно оплатить ущерб в течение 30 дней, в противном случае управление обратится в суд.

Заявленный управлением ущерб природе — крупнейший в истории Черноземья, хотя это не первая претензия Росприроднадзора к ЛОС. В 2019 году проверки ведомства выявили сброс сточных вод в водохранилище с превышением лимитов, и теперь надзорный орган в суде пытается взыскать 6 млн руб. ущерба, сообщили “Ъ-Черноземье” в управлении. Всего в 2020–2021 годах ведомство трижды фиксировало неисполнение выданных предписаний, связанных с нарушениями при эксплуатации очистных, и направляло материалы в суд для привлечения к административной ответственности.

Жители региона ранее неоднократно жаловались на ЛОС из-за неприятного запаха. После этого губернатор Александр Гусев допустил смену собственника предприятия из-за неэффективной работы его руководства. Группа контролирующих ЛОС предпринимателей договорилась о его продаже «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») за 250 млн руб. Сделка была близка к завершению, но затянулась из-за юридических вопросов, связанных с передачей имущества в одно юрлицо и с переходом хозяйственной деятельности от одного юрлица к другому с учетом природоохранного законодательства, говорили “Ъ-Черноземье” в РВК. В декабре 2020 года гендиректор «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») Олег Николаенко пояснял “Ъ-Черноземье”, что на завершение сделки нужно от трех до девяти месяцев.

Вчера господин Николаенко был недоступен для комментариев, так как находится в отпуске. На ЛОС узнали о масштабных претензиях Росприроднадзора только из СМИ. «Ни расчетов, ни претензий мы пока не видели, — сказал “Ъ-Черноземье” гендиректор ЛОС Игорь Житарюк. — Требований погасить ущерб мы от них не получали, но, наверное, получим, раз они вслух об этом говорят». Экс-депутат гордумы Александр Тюрин, представлявший ранее интересы группы владельцев ЛОС при обсуждении сделки с «РВК-Воронеж», сказал “Ъ-Черноземье”, что пока не готов комментировать действия Росприроднадзора.

Руководитель Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексей Карякин рассказал “Ъ-Черноземье”, что нарушения, которые привели к формированию ущерба в 725,7 млн руб., были выявлены в рамках одной проверки в 2020 году.

«Проверка была не последней, не исключено дальнейшее предъявление ущерба», — пояснил господин Карякин. В управлении заверили, что расчет вреда, нанесенного из-за нарушения водного законодательства, был проведен по утвержденной Минприроды методике.

Собеседник “Ъ-Черноземье”, знакомый с работой ЛОС, отметил, что «с момента покупки ЛОС у "Сибура" и до настоящего момента балансовая стоимость активов очистных выросла со 100 до 500 млн руб.». По словам источника “Ъ-Черноземье”, изначально за ЛОС в РВК предлагали 450 млн руб., но затем «с учетом различных внешних обстоятельств» цена снижалась. «Представители РВК уже "живут" на ЛОС, есть проект договора, дорожная карта по сделке — все решено. Но теперь торг может продолжиться», — допустил источник “Ъ-Черноземье”.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что доказывать в суде отсутствие причиненного ущерба обычно бесперспективно: «Теоретически можно добиться только снижения суммы — например, указав на то, что предприятие своими силами пыталось устранить последствия выброса, затрачивая на это некие суммы, которые могут быть зачтены». На оценку вреда влияет множество факторов, учитывающих в том числе и сроки нарушения.

«В судебном порядке можно потребовать проведения дополнительных экспертиз, пересчета. Правда, не факт, что он окажется ниже заявленной суммы», — добавил эксперт. Он отметил, что, поскольку ущерб должно будет компенсировать само предприятие, неважно, при каком руководителе или собственнике это произошло. С этим мнением согласен партнер ЮК «Генезис» Василий Сосновский. «Но если компания продаст активы новому юрлицу, а не свои доли в ЛОС, то контролирующих лиц должника, который не смог выполнить обязательства перед надзорными органами, могут привлечь к ответственности», — уточнил он.

Олег Мухин, Андрей Цветков, Сергей Калашников