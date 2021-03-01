В России продукты за год подорожали в 7,5 раза больше, чем в ЕС

Цены на продовольствие в России в январе 2021 года выросли на 8,2% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат (.pdf). В странах ЕС цены на продукты за год подорожали в 7,5 раза меньше — на 1,1%.

Больше всего за год в России подорожали овощи — на 17,5%. В Евросоюзе цены на них увеличились на 0,2%. Также, по данным Росстата, наиболее заметно в России подорожали фрукты (+13,5%) и сладости (сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — +13,7%).

Ранее Bloomberg включило Россию наряду с Турцией, Индией, Бразилией и Нигерией в число горячих точек по росту цен на продукты. Причинами роста цен агентство назвало спрос со стороны Китая, уязвимость цепочек поставок и неблагоприятные погодные условия. Авторы материала отметили, что сдерживание цен на продукты государством может привести к росту инфляции. В Минэкономики аналитику агентства назвали спекулятивной.

О динамике цен на продукты — в материале “Ъ” «Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум».