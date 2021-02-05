Цены на продовольствие вышли на шестилетний максимум

В начале года рост мировых цен на продовольствие продолжился. В январе среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) составило 113,3 пункта. Это на 4,7 пункта (4,3%) выше уровня декабря 2020 года, и это максимум с июля 2014-го. К январю 2020 года индекс вырос на 10,5%. Ранее сообщалось, что за 2020-й средний индекс ФАО вырос на 3,1%.

Январский рост в первую очередь вызван значительным повышением индексов цен на сахар, зерно и растительные масла. Мясо и молочная продукция тоже подорожали, но в меньшей степени. Индекс цен на зерно в январе вырос на 8,3 пункта — до 124,2 пункта (плюс 7,1%, за год — рост на 23,6%). Этому способствовало повышение цен на кукурузу на фоне увеличения закупок Китая у США в рамках торгового соглашения. Цены на пшеницу в январе также выросли — под влиянием роста цен на кукурузу, а также из-за ожидаемого сокращения объемов продаж Россией, вдвое увеличивающей с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы.

Индекс цен на растительные масла в январе вырос на 7,7 пункта (на 5,8%), до 138,8 пункта. Это максимум с мая 2012 года (к январю 2020-го плюс 27,7%). Рост обусловлен повышением цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла. Производство первого резко упало в Индонезии и Малайзии из-за погодных условий. Стоимость подсолнечного масла выросла из-за неурожая. По молочной продукции цены выросли в среднем на 1,6% (до 111 пунктов, за год прирост составил 6,9%). Цены на мясо в январе выросли на 1% (до 96 пунктов), за год здесь отмечено снижение цен — на 7,3% по сравнению с январем 2020-го. Наконец, стоимость сахара в январе выросла сразу на 8,1% — до 94,2 пункта (за год на 7,7%). Здесь повышение цен было связано с сокращением поставок из ЕС, РФ и Таиланда на фоне снижения урожая, а также засушливой погоды в Южной Америке.

Отметим, что российские власти в декабре объявили о заключении соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Они действуют до апреля и регулируют предельные оптовые и розничные цены. Однако, как заверил вчера глава Минпромторга Денис Мантуров, переносить такую практику на другие виды продовольствия не планируется.

Татьяна Едовина