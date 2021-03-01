Армению охватило протестное настроение

В Ереване сегодня пройдут шествия сторонников и противников премьер-министра страны Никола Пашиняна. Оба лагеря воспринимают манифестации как «решающее сражение». Напряжение на улицах чувствуется уже с утра — несколько оппозиционеров с громкоговорителем ворвались в правительственное здание, но не решились пройти дальше КПП. Между тем власти страны неожиданно вернулись к идее досрочных парламентских выборов, но не готовы к компромиссу по другому вопросу — об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Свидетельства того, что понедельник в Ереване будет напряженным, появились еще с утра, хотя акции сторонников и противников власти запланированы лишь на вечер — 18:00. Во время проведения заседания Совета безопасности страны в одно из правительственных зданий ворвалась группа представителей оппозиционной партии «Дашнакцутюн» и через громкоговоритель призвала сотрудников не поддерживать премьера Пашиняна и не ходить на митинг в его защиту. Впрочем, это был не тот корпус, где шло заседание. Кроме того, оппозиционеры не продвинулись дальше КПП и вскоре ушли.

Повод для заседания Совбеза много говорит о происходящем в стране. С помощью этого органа премьер Пашинян рассчитывает все же добиться увольнения главы Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна, который призывает к отставке правительства. Ранее президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать документ об увольнении господина Гаспаряна, чем вызвал недовольство главы правительства.

Никол Пашинян вернул документ на стол президенту, и теперь тот должен либо подписать его, либо в течение трех дней отправить на рассмотрение в Конституционный суд.

«Совбез, являясь органом, определяющим основные направления оборонной политики, решительно осуждает все попытки вовлечь вооруженные силы в политические процессы,— говорится в заявлении Совета безопасности по итогам заседания.— Согласно закону, предложение о назначении или освобождении начальника Генштаба ВС основывается на позиции главы кабинета министров. На основании вышеизложенного Совбез призывает президента удовлетворить ходатайство премьера об увольнении начальника Генштаба и подписать соответствующий указ». Повлияет ли это заявление на реальную ситуацию, неизвестно. Ни президент, ни глава Генштаба на заседании не присутствовали.

Президент Армении, назначенный на этот пост еще до «бархатной революции», всегда держался на некоторой дистанции от Никола Пашиняна и его соратников, однако сейчас Армена Саркисяна стали открыто называть врагом. «Подобными действиями президент может нанести ущерб безопасности государства, способствовать дестабилизации ситуации в стране, подорвать законодательные реформы,— заявил депутат от правящего блока "Мой шаг" Ваагн Овакимян.— Шаги Армена Саркисяна в последний период, похоже, направлены именно на формирование вышеуказанных негативных последствий. Поэтому можно констатировать, что есть основания для начала процесса импичмента президента из-за грубого нарушения Конституции».

В Telegram-каналах тут же появились слухи, что вечернее шествие сторонников Никола Пашиняна может закончиться возле администрации президента, где митингующие потребуют его отставки.

Но пресс-секретарь партии «Гражданский договор» (входит в блок «Мой шаг») Ваагн Алексанян написал на своей странице в Facebook, что это ложь.

Позже в Telegram-канале «Баграмян 26» появилась информация о встрече Никола Пашиняна с Арменом Саркисяном, на которой они обсуждали ситуацию вокруг главы Генштаба. Об итогах премьер Армении должен рассказать на митинге.

Между тем лидер партии «Просвещенная Армения», нелояльной Николу Пашиняну, но и не примкнувшей к объединенной оппозиции, вернул в повестку вопрос досрочных парламентских выборов, от которых еще недавно было решено отказаться. «Мы все должны подписать сейчас меморандум, что согласны пойти на досрочные выборы, чтобы разрядить ситуацию в стране. Но для этого власти должны сделать первый шаг, начать диалог со всеми на эту тему и отозвать проект решения об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна»,— заявил в беседе с журналистами лидер «Просвещенной Армении» Эдон Марукян.

«Мы принимаем предложение Марукяна относительно внеочередных выборов и готовы в любой момент обсудить его»,— неожиданно ответила на это глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Однако ее однопартиец Рубен Рубинян уточнил, что «пока не решен вопрос с отставкой главы Генштаба, стабильность в стране обеспечить невозможно». Судя по всему, это и будет главным условием для досрочных выборов со стороны властей.

Тем временем в правительстве Армении попытались сгладить скандал, возникший из-за заявления господина Никола Пашиняна о том, что в ходе войны в Карабахе прошлой осенью российские ракеты комплексов «Искандер» якобы «взорвались лишь на 10%». По словам пресс-секретаря премьера Мане Геворгян, в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным Никол Пашинян «пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено». «Более того, его заявление не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества»,— добавила она. «Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена»,— сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван