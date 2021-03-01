Никол Пашинян седлает площадь Он пытается удержать власть тем же способом, которым взял ее три года назад

Армянская оппозиция уверена: премьер Никол Пашинян проиграл, и его уход осталось оформить юридически, а потом расследовать как действия, так и бездействие власти. Но глава правительства считает иначе. Сохранить кресло он пытается, используя излюбленную тактику уличной борьбы. В прошлом это помогло ему взять власть, теперь он надеется удержать ее, демонстрируя народную поддержку. 1 марта станет ясно, остался ли у премьера этот ресурс.

Есть только митинг между прошлым и будущим

1 марта Ереван будет митинговать. По разным поводам в столице пройдут сразу три акции. Партия первого президента страны Левона Тер-Петросяна «Армянский национальный конгресс» выведет своих сторонников в память о погибших 1 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов, в которых господин Тер-Петросян участвовал и проиграл Сержу Саргсяну, начались протесты, а потом беспорядки, в которых погибли десять человек.

Свое шествие и митинг за отставку премьера Никола Пашиняна проведут 17 оппозиционных партий, объединившихся в «Движение за спасение Родины». Но и глава правительства не намерен наблюдать за событиями со стороны. Он призвал людей выйти на площадь Республики для «серьезного разговора» о ситуации в стране.

Можно спорить о том, насколько Никол Пашинян эффективен и хорош как премьер Армении. Но бесспорно одно — в уличной политике он силен. Весной 2018 года он был вне конкуренции: по его призыву улицы и площади Еревана не раз до краев заполнялись людьми, жадно ловившими каждое слово политика и послушно за ним следовавшими.

Три года назад в мае десятки тысяч протестующих вынудили парламент, где тогда заседали лишь девять сторонников господина Пашиняна, включая его самого, утвердить оппозиционера премьер-министром. После этого он объявил себя народным премьером и с тех пор постоянно это повторял и регулярно пользовался «улицей» в своих интересах. С ее помощью он добился избрания мэром Еревана своего человека, а потом досрочных парламентских выборов, легко выигранных его блоком «Мой шаг».

Теперь Никол Пашинян, чья популярность рухнула после проигранной войны за Нагорный Карабах, надеется, что «улица» продлит его жизнь во власти и политике. Это может сработать в условиях, когда оппоненты премьера не способны надавить на него уличной массой. Митинги оппозиции пока немногочисленны, а потому не представляют для власти угрозы.

Премьер против всех

Вечером 1 марта Никол Пашинян обещал поговорить о попытке военного переворота — так он назвал недавнее требование высших офицеров армянского генштаба об отставке премьера.

Заявление военных спровоцировало противостояние между господином Пашиняном и президентом страны Арменом Саркисяном, который отказался визировать ходатайство Никола Пашиняна об увольнении главы генштаба Оника Гаспаряна, вернув документ правительству. Если премьер снова попытается уволить военного, решением конфликта предстоит заниматься Конституционному суду.

Пока же Никол Пашинян собирается на площади рассказать о том, почему решение «необоснованное, не имеет под собой никакой законной опоры». «Это будет очень важный разговор, по итогам которого могут быть сделаны определенные выводы»,— анонсировал тему митинга господин Пашинян.

Какими могут быть эти выводы, уже дал понять депутат парламента из пропремьерской фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян. «Мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий»,— написал он 28 февраля в Facebook. Парламентарий добавил, что есть очевидные основания для начала процедуры импичмента по ст. 141 основного закона страны. Она гласит, что президент может быть отрешен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение конституции. Правда, голосов, чтобы уволить президента, у «Моего шага» нет — фракция состоит из 83 парламентариев, а для импичмента нужна поддержка двух третей, или 88 депутатов из 132.

«"Мой шаг" сознательно раскачивает ситуацию»,— сказал “Ъ” депутат от оппозиционной «Процветающей Армении» Арман Абовян. Он считает, что власть в итоге не сможет реализовать угрозу импичмента. Никол Пашинян, уверен господин Абовян, «уже психологически проиграл и осталось только юридически закрепить его уход». Оппозиционер уже строит планы на будущее: «Как минимум на парламентском уровне будет создана комиссия, которая расследует все детали событий, предшествовавших позорной капитуляции. Парламентская площадка для этого вполне подходит. Есть масса вопросов, на которые нет ответов, а они должны быть получены».

Скорое расследование предсказывает и политик из партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян. «Будет расследование деятельности премьера, и это будет правовой процесс. Никогда не надо повторять то, что делал Пашинян, который на митинге сначала объявил приговор Кочаряну (на экс-президента Армении Роберта Кочаряна открыли уголовное дело вскоре после прихода Никола Пашиняна к власти.— “Ъ”) и только потом началось следствие. Мы не должны повторять его ошибки»,— обрисовал господин Манукян перспективы в беседе с “Ъ”. Он уверен, что оппозиция скоро добьется сначала отмены военного положения в стране — пока оно действует, решить вопрос с премьером в парламенте невозможно,— а затем и вынесения Николу Пашиняну вотума недоверия.

Опасная близость

Политолог Грант Микаэлян считает, что Никол Пашинян вряд ли сохранит свой пост: «Он пытается создать общественный раскол и опираться на ту часть общества, которую удастся мобилизовать. Это небольшая часть, особенно если вычесть административную составляющую. Но кого-то собрать ему удается. Тем не менее сложно представить, что премьер усидит. Чтобы выйти из ситуации победителем, нужна диктатура, репрессии против оппозиции. Но правитель, против которого армия, диктатором быть не может. Сейчас вопрос диалектический — или ты часть решения, или ты часть проблемы. Пашинян — часть проблемы, и без его ухода кризис не разрешить». Но даже если Никол Пашинян уйдет, говорит эксперт, его политическая сила «продолжит цепляться за власть».

Глава Института Кавказа Александр Искандарян уверен, что «под ковром» явно идет переговорный процесс и обговариваются разные варианты проведения внеочередных выборов парламента. «Они могут политическую проблему как-то разрулить. Но там много нюансов и тонкостей — кто и как эти выборы будет организовывать»,— рассуждает он.

Оппозиция, настаивающая на том, что власть в стране должно взять техническое временное правительство во главе с первым премьером страны Вазгеном Манукяном, очевидно, надеется таким образом оттеснить от электорального процесса людей, лояльных к Николу Пашиняну.

Между тем Александр Искандарян считает, что господин Пашинян не исчерпал все возможности политического выживания. Эксперт не исключает, что в случае досрочных выборов политик даже может вернуться к власти.

«Набрав 30% (вокруг этой цифры колеблется уровень поддержки правящего "Моего шага".— “Ъ”), можно составить большинство в парламенте — это не исключено. Явка будет небольшой, и, вполне вероятно, "Мой шаг" наберет не 30%, а больше. Люди, которые апатичны и не видят выхода из ситуации, на выборы не придут. А пашиняновские будут мобилизованы. Можно еще админресурс использовать и СМИ. Если голоса за оппозицию будут раздроблены, что вероятно, у Пашиняна будет большинство, и он сможет подтвердить бюрократическую легитимность»,— описывает один из сценариев Александр Искандарян.

Но чтобы более уверенно строить предположения, нужно пережить 1 марта. Митинги оппозиции и власти пройдут не просто в одном городе, но еще близко соседствуют по времени: первые начнут акцию в 17:00 по московскому времени, а вторые в 17:30. Такая теснота чревата неожиданностями.

Владимир Соловьев, Ереван