Президент Армении призвал не допустить потрясений и нестабильности

Президент Армении Армен Саркисян обратился к соотечественникам по случаю годовщины событий 1 марта 2008 года и призвал политсилы избежать потрясений и нестабильности в стране. Сегодня в Ереване запланировано два митинга: оппозиция соберется на проспекте Баграмяна в 18:00 по местному времени (17:00 мск), сторонники премьер-министра Никола Пашиняна — в 18:30 (17:30 мск) на площади Республики.

«Политическая борьба не должна выйти за рамки законности, привести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более — конфронтацию и раскол»,— сказано в обращении на сайте господина Саркисяна.

В 2008 году в Армении сторонники первого президента страны Левона Тер-Петросяна не признали итоги выборов, на которых победил Серж Саргсян, преемник уходящего главы государства Роберта Кочаряна. Разгон митинга 1 марта стал самым жестоким уличным столкновением в истории независимой Армении: десять человек погибли, десятки были ранены.

Армен Саркисян заявил, что страна нуждается в единстве и солидарности. «Особенно сегодня единство и терпимость имеют жизненно важное значение для нашего государства и народа»,— говорится в обращении.

25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна, премьер в ответ заявил о попытке переворота. В стране прошли митинги сторонников властей и оппозиции. Господин Пашинян также призвал соотечественников выйти на митинг 1 марта. По его словам, митинг призван подтвердить готовность народа защищать народную власть в стране.

Подробнее о предстоящих митингах — в материале “Ъ” «В армянский кризис вмешалась магия чисел».