Есть ли пенсия после жизни

Господин Бородкин поясняет, что суть поправок 2022 года как раз в том, чтобы банк прекратил исполнять распоряжения о переводе и выдаче денег после получения сообщения от ФНС о смерти клиента. Цель такого регулирования — уберечь наследство от родственников и мошенников, у которых может быть доступ к карте умершего, указывает он. Кроме того, банк связан с Соцфондом условиями договора, которые в этой ситуации не противоречат закону, а дополняют его, указывает госпожа Бояндина. По ее словам, госрегулирование защищает деньги умершего блокировкой операций, а договор — через механизм возврата ошибочного платежа, проведенного в период между смертью человека и получением банком официальной информации об этом.