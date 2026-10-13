Есть ли пенсия после жизни
До Верховного суда дошел спор из-за перечисления пенсии умершему
13.10.2026, 20:10
Верховный суд (ВС) РФ решит судьбу пенсий, которые были перечислены на счета недавно умерших граждан. Из-за задержек с получением информации о смерти пенсионеров Соцфонд и банки нередко успевают отправить пенсионные деньги человеку уже после того, как он скончался. В связи с этим встает вопрос, как государству вернуть эти средства. Соцфонд считает, что банк должен отменить платеж как ошибочный, банк настаивает, что не может распоряжаться деньгами клиентов, даже покойных. В арбитражных судах нет единого подхода к таким спорам, теперь разобраться в ситуации должен ВС.
История началась 2 ноября 2024 года, когда омское отделение Соцфонда РФ направило в ОТП-банк списки на выплату пенсий по старости за текущий месяц. 8 ноября банк перечислил деньги на счета пенсионеров. Среди них оказалась местная жительница, которая, как выяснилось позже, скончалась 28 октября. 9 ноября фонд узнал об этом от загса и 11 ноября сообщил банку, а еще через двое суток направил запрос о возврате «неправомерно перечисленных средств» — 17,5 тыс. руб. Банк отказался возвращать средства, сославшись на то, что не вправе распоряжаться деньгами клиентов и контролировать их использование.
Имущество или обогащение
После этого спор перешел в судебную плоскость. Соцфонд потребовал взыскать с банка сумму пенсии как неосновательное обогащение. Арбитражный суд Москвы поддержал ведомство и взыскал с банка 17,5 тыс. руб., а также 50 тыс. руб. госпошлины. Апелляция оставила это решение без изменений. Суды исходили из того, что в следующем после смерти месяце пенсия человеку не положена, а значит, ошибочно переведенные деньги банк должен вернуть фонду.
Но кассация Московского округа в апреле 2026 года заняла противоположную позицию. Она напомнила, что, согласно поправкам к закону о банковской деятельности, вступившим в силу с ноября 2022 года, банк обязан прекратить операции по счету лишь на основании сведений от ФНС, а на момент выплаты информации о смерти пенсионерки не было. По мнению суда, сумма пенсии по старости за конкретный период «независимо от действительности основания ее приобретения гражданином приобретает статус имущества и входит в состав наследства», поэтому банк возвращать деньги не должен, а фонду нужно разбираться уже с наследниками умершей.
В итоге фонду отказали в иске, обязав его еще и возместить ОТП-банку 80 тыс. руб. пошлины, потраченной на апелляционное и кассационное обжалование.
Не согласившись с таким исходом, Соцфонд обратился в ВС. В жалобе говорится, что по приказу Минтруда РФ от 14 ноября 2014 года №881н банки работают с пенсионным ведомством по типовому договору, где есть «условие о возврате фонду денежных средств со счетов умерших клиентов». Нормы закона о банковской деятельности не предусматривают исключений для таких случаев и вообще не касаются возврата ошибочного платежа, полагает госорган. Также фонд считает, что средства месячной пенсии не входят в наследственную массу, к тому же у умершей пенсионерки наследников не нашлось и больше взыскивать деньги не с кого. ВС счел доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию, заседание назначено на 28 октября.
“Ъ” направил запросы в Соцфонд и ОТП-банк.
Сотни споров без единой позиции
По подсчетам “Ъ” на основании данных картотеки арбитражных дел, количество решений первой инстанции, в которых встречается совокупность слов «пенсии», «умерший», «неосновательное обогащение», за 2025 год составляет 314. Исходя из этого, можно предположить, что число подобных споров в год только в арбитражных судах может исчисляться сотнями. Помимо этого, Соцфонд нередко судится с родственниками умерших пенсионеров, успевшими потратить пришедшие на счет деньги. На сайтах отделений фонда можно обнаружить сообщения о десятках таких споров в отдельно взятых регионах.
Юрист бюро адвокатов «Де-юре» Валерия Бояндина убеждена, что сумма месячной пенсии не входит в наследственную массу, так как правовые основания для таких выплат прекращаются со смертью гражданина. Между тем по спорам с Соцфондом в судах пока нет единой позиции по вопросу о том, входят ли такие деньги в наследство, отмечает партнер Orchards Вадим Бородкин.
Господин Бородкин поясняет, что суть поправок 2022 года как раз в том, чтобы банк прекратил исполнять распоряжения о переводе и выдаче денег после получения сообщения от ФНС о смерти клиента. Цель такого регулирования — уберечь наследство от родственников и мошенников, у которых может быть доступ к карте умершего, указывает он. Кроме того, банк связан с Соцфондом условиями договора, которые в этой ситуации не противоречат закону, а дополняют его, указывает госпожа Бояндина. По ее словам, госрегулирование защищает деньги умершего блокировкой операций, а договор — через механизм возврата ошибочного платежа, проведенного в период между смертью человека и получением банком официальной информации об этом.
314 решений
по делам, связанным с неосновательным обогащением и пенсиями умерших, вынесли арбитражные суды в 2025 году, согласно картотеке арбитражных дел
От позиции экономколлегии зависит судьба множества таких споров, которые фонды сегодня выигрывают или проигрывают в зависимости от судебного округа, констатирует господин Бородкин. Он также обращает внимание на то, что в таких спорах речь часто идет о сумме пенсии примерно 15–20 тыс. руб., но с проигравшей стороны взыскивается также госпошлина, которая в несколько раз больше.
Юрист юрфирмы «Правый берег» Дарья Камзолова поддерживает доводы Соцфонда и считает банк надлежащим ответчиком по делу и приобретателем имущества за счет фонда независимо от того, когда ему поступила информация о смерти клиента-пенсионера. Госпожа Камзолова полагает, что банк может самостоятельно возвратить ошибочный платеж, уточняя, что «это не чарджбэк в классическом понимании, а гражданско-правовая операция по возврату неосновательного обогащения, не требующая распоряжения клиента». По мнению Вадима Бородкина, лучшим исходом было бы признать, что фонд может требовать от банка возврата пенсии как ошибочного платежа, но банк не отвечает своими деньгами за суммы, которые уже сняли или перевели родственники умершего.