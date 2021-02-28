Пашинян заявил, что митинг 1 марта не направлен на защиту его власти

Планируемый на 1 марта митинг в центре Еревана призван подтвердить готовность народа защищать народную власть в стране, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее он призвал соотечественников выйти на акцию на площади Республики в Ереване. Митинг запланирован на фоне конфликта премьера с руководством Генштаба страны.

«Завтра на площади Республики в 18:30 (17:30 мск) состоится митинг. Этим митингом мы должны подтвердить готовность нашего народа защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть»,— сказал господин Пашинян в прямом эфире в Facebook (перевод по «Интерфаксу»).

Премьер-министр подчеркнул, что речь не о защите его власти, а о власти народа. «Потому что в Армении власти у меня нет, она есть у народа, которая делегировала его мне»,— сказал Никол Пашинян. По его словам, возможность гражданских столкновений в Армении исключена. «В Армении у нас нет и не может быть врагов, вне зависимости от политических взглядов и выражаемых позиций, все они наши братья и сестры»,— отметил господин Пашинян.

Премьер-министр также назвал безосновательным решение президента республики не подписывать указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС. «Завтра на митинге мы поговорим о попытке военного переворота, о непонятном решении президента, которое является безосновательным, не имеет правовой основы, и мы должны зафиксировать это, после чего возможны определенные выводы»,— заявил Никол Пашинян.

Он сообщил, что на митинге речь пойдет о создавшейся в стране ситуации и дальнейших действиях, о судебном процессе по делу «1 марта». Его фигурантами являются бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший вице-премьер Армен Геворкян, бывший министр обороны Сейран Оганян. Они обвиняются в Армении в свержении конституционного строя.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна, тот в ответ заявил о попытке переворота. Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Господин Пашинян подготовил документ об увольнении начальника Генштаба вскоре после начала конфликта. Пресс-служба президента Армении сообщила о противоречиях проекта указа нормам Конституции. После этого Никол Пашинян вновь направил президенту проект указа.

Подробнее о ситуации в Армении читайте в публикации “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».