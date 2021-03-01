Это вам не ТО Новые правила техосмотра вступили в силу, но не для автомобилистов

1 марта вступают в силу обновленные правила техосмотра автомобилей: все прибывающие на пункты проверки машины обязательно сфотографируют, а их владельцы получат электронные диагностические карты. Это делается, чтобы исключить возможность купить документ о прохождении ТО. Однако водители столкнутся с нововведениями лишь осенью: решением правительства срок действия диагностических карт автомобилей автоматически продлен на полгода. Таким образом, до октября не надо будет посещать пункты ТО.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому диагностические карты (необходимы для приобретения полиса ОСАГО), срок действия которых заканчивается с 1 февраля до 30 сентября 2021 года, продлены на полгода (но не менее чем до 1 октября). Это означает, что автовладелец, у которого диагностический документ истек, к примеру, 10 марта, должен пройти ТО и получить новый не ранее октября. А если дата предыдущего осмотра 1 июля, новый потребуется не позже 1 января. По оценкам “Ъ”, речь идет примерно о 14 млн карт, выданных с марта прошлого года.

Заявление о необходимости «отложить новый порядок» проведения ТО премьер Мишустин сделал накануне старта реформы отрасли (см. “Ъ” от 26 февраля). Для ее запуска ранее были приняты новая редакции закона о ТО, поправки к КоАП, ряд приказов МВД, Минтранса и Минэкономики, а также постановлений правительства. Все они вступают в силу 1 марта.

Основное нововведение, которое ждет автомобилистов на пунктах ТО,— электронные диагностические карты (страховщики будут иметь к ним доступ при оформлении ОСАГО) и фотографирование машины во время диагностики.

Оператор техосмотра передает снимки вместе с координатами в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД, без этих данных карта не сформируется. Координаты впоследствии будут сопоставлены с координатами пунктов техосмотра: если они не совпадают, карта может быть аннулирована как фейковая.

В проверке состояния автобусов во время ТО отныне участвуют инспекторы ГИБДД. Техосмотр, напомним, проводится экспертом-техником, который раньше самостоятельно подписывал диагностические карты прошедших диагностику транспортных средств, в том числе автобусов. Теперь на пункте ТО будет работать инспектор, в функции которого входит, по сути, проверка результатов осмотра и сверка документов. Без заключения инспектора технадзора диагностическая карта также не может быть сформирована.

Отметим, с 2011 года сотрудники Госавтоинспекции на пунктах ТО не работали. Именно ГИБДД несколько лет назад настояла на возвращении контроля за техосмотром автобусов в связи с ростом аварийности и числа погибших в авариях с этими транспортными средствами. По данным ГИБДД, всего в 2020 году количество аварий из-за неисправностей транспорта, включая автобусы, выросло на 13,7%, до 7,6 тыс. ДТП, погибли 1,2 тыс. человек.

По новому закону об ОСАГО (вступает в силу также 1 марта) страховая компания сможет обратиться с регрессным иском о возмещении ущерба в ДТП в отношении водителя, по вине которого произошла авария.

Для этого надо доказать, что машина была неисправна и не прошла вовремя техосмотр (не было диагностической карты).

Пункты техосмотра отныне обязаны соответствовать новым требованиям приказа Минтранса №232 (наличие дымомеров, люфтомеров, течемеров, устройств для проверки тонировки и другого оборудования). За операторами будет вестись контроль со стороны ГИБДД — сотрудники могут проводить внеплановые проверки, контрольные закупки и прочие мероприятия.

Поправками к КоАП, вступающими в силу также с марта, усиливается ответственность операторов за нарушения в области техосмотра, включая передачу данных в ЕАИСТО на машину, которая на проверку не приезжала. Максимальная санкция для юрлиц — штраф до 500 тыс. руб., для должностных лиц — дисквалификация на срок до трех лет.

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Старт реформы ТО ранее переносился — с июня 2020 года на март 2021 года — из-за COVID-19. Инициированный господином Мишустиным мораторий поднял очередную волну дискуссии по поводу отмены ТО и перевода процедуры на добровольную основу. Об этом говорят, в частности, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Иван Буранов