Росстат прокомментировал кибератаку на сайт

Инфраструктура сработала штатно, что позволило оперативно отреагировать на взлом, отметили в Росстате. «Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», — сообщается в пресс-релизе, который поступил в «Ъ».