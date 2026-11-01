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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Приволжье

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки на Нижегородскую область

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту атаки украинских беспилотников на промпредприятие и гражданскую инфраструктуру в Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Егор Снетков / Коммерсантъ

«Действия ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Ъ-Приволжье») в очередной раз демонстрируют исключительный цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам на территории России. Целенаправленная атака на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру стала еще одним проявлением террористической сущности киевского режима», — отмечается в сообщении.
Ночью и утром 1 ноября силы ПВО отразили атаку более 100 беспилотников в Нижегородской области. По данным властей, пострадавших нет. Оперативные службы устраняют последствия атаки, жителей предупредили о возможных перебоях с электричеством, теплом и горячей водой. Также автомобилистов призвали не создавать ажиотаж на АЗС, на которых возобновилась работа волонтеров.
Владимир Зубарев