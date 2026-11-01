«Действия ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Ъ-Приволжье») в очередной раз демонстрируют исключительный цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам на территории России. Целенаправленная атака на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру стала еще одним проявлением террористической сущности киевского режима», — отмечается в сообщении.