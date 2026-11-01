Празднование Хэллоуина в Цюрихе переросло в массовые беспорядки
Полиция Цюриха сообщила о массовых беспорядках в 4-м городском округе, которые начались во время празднования Хэллоуина. Поджоги машин и зданий, а также нападения на сотрудников правоохранительных органов, как считают в полиции, были спланированы заранее. Издание 20 Minuten называет произошедшее акцией «крайне левых экстремистов».
«Несколько сотен человек собрались на Пьяцца-Челла на Лангштрассе и смешались с участниками вечеринки. Некоторые были в масках, защитных очках или одеты в стиле Хэллоуина», — указано в пресс-релизе полиции. Вскоре люди разделились на небольшие группы и распределились по району.
На разных улицах люди поджигали машины, электросамокаты, мусорные контейнеры, били стекла в магазинах, а также нападали на полицейских: забрасывали их камнями и запускали в их сторону фейерверки. Против них применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Городская полиция продолжает оценивать масштаб ущерба.