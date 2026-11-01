Празднование Хэллоуина в Цюрихе переросло в массовые беспорядки

На разных улицах люди поджигали машины, электросамокаты, мусорные контейнеры, били стекла в магазинах, а также нападали на полицейских: забрасывали их камнями и запускали в их сторону фейерверки. Против них применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Городская полиция продолжает оценивать масштаб ущерба.