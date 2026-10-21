Великобритания впервые за 10 лет начнет добычу газа на новом крупном месторождении в Северном море
Великобритания одобрила добычу на газовом месторождении Jackdaw в Северном море
Власти Великобритании разрешили начать добычу на крупном газоконденсатном месторождении Jackdaw, одном из крупнейших в Северном море. Как указывается в официальном заявлении правительства, добыча будет начата в кратчайшие сроки, и газ начнет поступать на рынок уже к концу октября. Власти называют этот проект крупнейшим для страны за последние более чем десять лет, на который придется 6% всей газовой добычи Великобритании.
Месторождение Jackdaw было открыто в 2005 году. Оно находится в 240 км от Абердина, недалеко от морской границы между Британией и Норвегией. Запасы оцениваются в 6,5–7,3 млрд кубометров газа, или около 40–56 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Месторождение рассчитано на добычу в течение 11 лет. По оценкам властей, за это время проект принесет экономике страны около £2,9 млрд. Разработкой займется СП компаний Shell и Equinor — Adura.
В 2022 году проект получил одобрение от правительства, и были проведены начальные работы. В начале 2025 года лицензия на добычу была отозвана судом в Шотландии по иску экологических организаций. В 2026 году разработчики подали новую заявку с учетом требований суда к соблюдению экологических требований. Выдавая новую лицензию, правительство объявило о создании Фонда энергетического благосостояния. В него пойдут налоги, полученные от добычи газа на Jackdaw, а затем эти средства будут использоваться для финансирования проектов «чистой энергетики». Премьер-министр Энди Бернем заявил, что проект соответствует задачам энергетической безопасности страны в условиях резкого роста цен на энергоносители из-за продолжающего конфликта в Персидском заливе. По мнению властей, разработка месторождения позволит обеспечить страну газом на зиму и снизить зависимость от дорогого импорта.