В России за сутки выявили 11 359 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 11 359 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне в стране выявили 11 534 заразившихся (на 1,5% больше). Общее число заразившихся COVID-19 достигло в стране 4 246 079.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
- Москва — 1737 (978 476);
- Санкт-Петербург — 939 (367 177);
- Московская область — 617 (213 961);
- Нижегородская область — 387 (96 569);
- Воронежская область — 295 (67 867).
Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:
- Москва — 40 (15 055);
- Санкт-Петербург — 38 (11 077);
- Московская область — 30 (4657);
- Нижегородская область — 16 (2460);
- Краснодарский край — 14 (1929);
- Пермский край — 14 (1732).
Умерли за сутки 379 заболевших коронавирусом, накануне — 439 (снижение на 14%). Общее число летальных случае в стране достигло 86 122. Выздоровели 12 391 человек, всего — 3 811 797.
Россия остается на четвертом месте в мире по числу заразившихся и на девятом — по числу смертей. С середины декабря 2020 года в России проходит добровольная вакцинация от COVID-19. К концу февраля 2021 года в стране привились около 4 млн человек (около 2,7% населения).
Можно ли увольнять россиян за отказ от вакцинации — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».