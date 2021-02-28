В России за сутки выявили 11 359 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 11 359 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне в стране выявили 11 534 заразившихся (на 1,5% больше). Общее число заразившихся COVID-19 достигло в стране 4 246 079.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1737 (978 476);

Санкт-Петербург — 939 (367 177);

Московская область — 617 (213 961);

Нижегородская область — 387 (96 569);

Воронежская область — 295 (67 867).

Регионы—лидеры по числу смертей за сутки:

Москва — 40 (15 055);

Санкт-Петербург — 38 (11 077);

Московская область — 30 (4657);

Нижегородская область — 16 (2460);

Краснодарский край — 14 (1929);

Пермский край — 14 (1732).

Умерли за сутки 379 заболевших коронавирусом, накануне — 439 (снижение на 14%). Общее число летальных случае в стране достигло 86 122. Выздоровели 12 391 человек, всего — 3 811 797.

Россия остается на четвертом месте в мире по числу заразившихся и на девятом — по числу смертей. С середины декабря 2020 года в России проходит добровольная вакцинация от COVID-19. К концу февраля 2021 года в стране привились около 4 млн человек (около 2,7% населения).

Можно ли увольнять россиян за отказ от вакцинации — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».