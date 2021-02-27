В России за сутки выявили 11 534 зараженных COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 11 534 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне в стране выявили 11 086 зараженных, что на 4,04% меньше. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 234 720.
Регионы с наибольшим количеством новых случаев:
- Москва — 1825 (всего за время пандемии 976 739),
- Санкт-Петербург — 951 (366 238),
- Московская область — 558 (213 344),
- Нижегородская область — 395 (96 182),
- Воронежская область — 296 (67 572).
Умерли за сутки 439 заболевших коронавирусом, накануне — 428, что на 2,57% меньше. Всего с начала пандемии скончались 85 743. Выздоровели 16 020 человек, всего — 3 799 406.
Больше всего умерших за сутки:
- в Москве — 41 человек (всего 15 007),
- в Санкт-Петербурге — 39 (11 039),
- в Московской области — 31 (4627),
- в Ростовской области — 18 (3113),
- в Краснодарском крае — 15 (1915),
- в Красноярском крае — 15 (2782).
В мире с начала пандемии заразились 113,4 млн человек, умерли 2,5 млн. Больше всего заболевших выявлено в США (28,5 млн), Индии (11,1 млн), Бразилии (10,4 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что вакцинация против COVID-19 в России сейчас является добровольной для всех категорий граждан, в том числе для учителей. Прививка может стать для них обязательной только после постановлений главных санитарных врачей субъектов. До этого Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования обратились в Минтруд с просьбой уточнить, могут ли учителей отстранить от работы за отказ от вакцинации.
Подробнее о разъяснении Роспотребнадзора — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».