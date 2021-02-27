В России за сутки выявили 11 534 зараженных COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 11 534 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне в стране выявили 11 086 зараженных, что на 4,04% меньше. Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 234 720.

Регионы с наибольшим количеством новых случаев:

Москва — 1825 (всего за время пандемии 976 739),

Санкт-Петербург — 951 (366 238),

Московская область — 558 (213 344),

Нижегородская область — 395 (96 182),

Воронежская область — 296 (67 572).

Умерли за сутки 439 заболевших коронавирусом, накануне — 428, что на 2,57% меньше. Всего с начала пандемии скончались 85 743. Выздоровели 16 020 человек, всего — 3 799 406.

Больше всего умерших за сутки:

в Москве — 41 человек (всего 15 007),

в Санкт-Петербурге — 39 (11 039),

в Московской области — 31 (4627),

в Ростовской области — 18 (3113),

в Краснодарском крае — 15 (1915),

в Красноярском крае — 15 (2782).

В мире с начала пандемии заразились 113,4 млн человек, умерли 2,5 млн. Больше всего заболевших выявлено в США (28,5 млн), Индии (11,1 млн), Бразилии (10,4 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что вакцинация против COVID-19 в России сейчас является добровольной для всех категорий граждан, в том числе для учителей. Прививка может стать для них обязательной только после постановлений главных санитарных врачей субъектов. До этого Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования обратились в Минтруд с просьбой уточнить, могут ли учителей отстранить от работы за отказ от вакцинации.

Подробнее о разъяснении Роспотребнадзора — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».