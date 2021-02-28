Член ОНК сообщил об отсутствии поздравлений Сергея Фургала с праздниками

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в СИЗО в Москве по делу об организации заказных убийств и покушении, не получал телеграмм в свой день рождения, сказал член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. По его словам, недавно Сергей Фургал получил корреспонденцию за сентябрь и октябрь 2020 года, а за 2021 год актуальная почта почти не приходила.

Господин Мельников, ссылаясь на слова Сергея Фургала, написал в Telegram, что тому «не пришло ни одной поздравительной телеграммы или письма ни на Новый год, ни на день рождения, ни на День защитника Отечества». При этом член ОНК заявил, что ему поступили сотни обращений с просьбой проверить, пришли ли в СИЗО «Лефортово» поздравительные письма экс-губернатору. «Недавно выдали корреспонденцию за сентябрь и октябрь»,— описал Алексей Мельников ситуацию с получением писем.

День рождения Сергея Фургала был 12 февраля. В тот день лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил у себя в Telegram, что направил экс-губернатору правительственную телеграмму с поздравлениями и словами поддержки. Алексей Мельников отдельно отметил, что Сергей Фургал не получал правительственных телеграмм.

Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. Следственный комитет России (СКР) завершил расследование его дела в феврале. При этом, как стало известно “Ъ”, СКР активно проверяет бывшего губернатора на причастность к махинациям с бюджетными деньгами.

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