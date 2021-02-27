Жена Сергея Тихановского сообщила о предъявлении ему обвинения в разжигании розни

Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому предъявили обвинение в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни, сообщила его жена Светлана Тихановская, которую оппозиция Белоруссии считает победительницей президентских выборов 2020 года в стране. По словам госпожи Тихановской, в связи с новым обвинением срок ареста ее супруга был продлен.

«Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение по ч. 3 ст. 130 УК (Белоруссии. — “Ъ”), срок содержания под стражей продлен до девяти месяцев с момента задержания»,— написала госпожа Тихановская в Instagram. Напомним, оппозиционера заключили под стражу 29 мая. Накануне правозащитный центр «Весна» сообщил в Telegram, что срок содержания Сергея Тихановского под стражей, который должен был закончиться 28 февраля, продлили до конца апреля.

Статья УК Белоруссии о разжигании розни предполагает до 12 лет лишения свободы. Господина Тихановского, который до ареста выдвигался кандидатом на пост президента страны, уже обвинили в организации действий, нарушающих общественный порядок, и нарушении работы Центральной избирательной комиссии. Вместо него документы в ЦИК подала его жена Светлана Тихановская.

В августе прошлого года в Белоруссии начались протесты после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко. 25 февраля совет Евросоюза продлил срок действия санкций в связи с ситуацией в Белоруссии до февраля 2022 года.

О преследовании белорусских журналистов — в материале “Ъ” «"А почему не 25 лет?"».