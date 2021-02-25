ЕС продлил санкции против Белоруссии

Евросоюз на год продлил санкции в отношении высокопоставленных белорусских чиновников, говорится в заявлении на сайте ЕС. Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил о подготовке новых санкций против страны, а также мер поддержки белорусской оппозиции.

«Сегодня Совет ЕС постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Белоруссии, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов»,— говорится в заявлении ЕС.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье, 21 февраля, заявила о недостаточности ограничительных мер ЕС в отношении Минска. По ее мнению, санкций «смехотворно мало». По словам госпожи Тихановской, в черный список должно попасть не только высшее руководство страны, но также судьи и работники силовых структур, а их детям необходимо запретить въезд в ЕС.

В августе прошлого года в Белоруссии начались протесты после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.

Что еще экс-кандидат в президенты Белоруссии сказала о санкциях против Минска — в материале “Ъ” «Белорусским санкциям есть куда расти».