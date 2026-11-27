Решающее значение для его карьеры имело заступничество академиков. В 1936 году по ходатайству президента Академии наук Александра Карпинского с Лихачева сняли судимость. Год спустя, редактируя фундаментальный труд историка Алексея Шахматова о русских летописях, Лихачев привлек внимание специалистов по древнерусской литературе. Особенно важную роль сыграла академический филолог Варвара Адрианова-Перетц, к которой он обратился с просьбой о переводе в Пушкинский дом. В 1938 году Лихачев стал его штатным научным сотрудником.