Великий русский культуролог
К 120-летию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева
Дмитрия Лихачева принято называть выдающимся филологом, историком древнерусской литературы, академиком и защитником культурного наследия. В последние десятилетия жизни он приобрел репутацию нравственного авторитета, к которому прислушивались миллионы людей. В тени осталось, возможно, главное его интеллектуальное достижение: Лихачев создал оригинальную теорию культуры, которая позволяет считать его одним из основоположников современной российской культурологии.
Российская мысль XX века дала целую плеяду исследователей, чьи работы выходили далеко за пределы отдельных гуманитарных дисциплин: Михаила Бахтина, Алексея Лосева, Владимира Проппа, Юрия Тынянова, Ольгу Фрейденберг. Лихачев принадлежал к той же традиции, но придал ей особое направление. Он рассматривал культуру не как собрание произведений искусства, обычаев и памятников, а как целостную среду человеческого существования — столь же необходимую человеку, как природа.
От Соловков до Пушкинского дома
Дмитрий Сергеевич Лихачев родился 28 ноября 1906 года в Петербурге в образованной семье, учился в знаменитой школе Карла Мая, а затем на факультете общественных наук Ленинградского университета. Уже тогда его интересы отличались необыкновенной широтой: одну дипломную работу он посвятил Шекспиру в России, другую — литературе о патриархе Никоне.
В студенческие годы Лихачев участвовал в деятельности полушутливого интеллектуального кружка, называвшегося «Космической академией наук». В 1928 году, сразу после окончания университета, его арестовали. Одним из оснований обвинения стал доклад о преимуществах старой русской орфографии. Молодой филолог получил пять лет заключения и оказался в Соловецком лагере особого назначения.
Соловки стали для него страшным и одновременно определяющим жизненным опытом. Он работал грузчиком, пильщиком дров, выполнял тяжелые лагерные повинности. Однажды он чудом избежал расстрела, после чего стал воспринимать каждый прожитый день как подарок.
В лагере Лихачев познакомился с философом Александром Мейером. Их разговоры о религии, истории и человеческом существовании оказали на молодого ученого глубокое влияние.
В заключении Лихачев изучал язык и обычаи уголовного мира, работал с беспризорными подростками, составлял описи икон Соловецкого музея. Его первые научные исследования были посвящены воровскому жаргону и карточным играм заключенных.
В 1931 году его перевели на строительство Беломорско-Балтийского канала, в 1932-м досрочно освободили. Бывшему заключенному было непросто найти работу. В 1934 году он стал корректором издательства Академии наук. Работа с научными текстами укрепила его интерес к текстологии и древнерусскому летописанию.
Решающее значение для его карьеры имело заступничество академиков. В 1936 году по ходатайству президента Академии наук Александра Карпинского с Лихачева сняли судимость. Год спустя, редактируя фундаментальный труд историка Алексея Шахматова о русских летописях, Лихачев привлек внимание специалистов по древнерусской литературе. Особенно важную роль сыграла академический филолог Варвара Адрианова-Перетц, к которой он обратился с просьбой о переводе в Пушкинский дом. В 1938 году Лихачев стал его штатным научным сотрудником.
Научную работу Лихачев продолжал даже во время блокады Ленинграда. В 1947 году защитил докторскую диссертацию «Русские летописи и их культурно-историческое значение». Его главные исследования: «Возникновение русской литературы» (1952), «Человек в литературе Древней Руси» (1958), «Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого» (1962), «Поэтика древнерусской литературы» (1967), «Развитие русской литературы X-XVII веков» (1973).
В 1970 году Лихачев стал академиком АН СССР.
С конца 1980-х годов Лихачев превратился в одну из наиболее заметных общественных фигур страны. В 1987 году возглавил Советский фонд культуры, участвовал в защите исторических памятников, библиотек и музеев, выступал против разрушения городской среды и националистических движений. Умер от старости 30 сентября 1999 года в Петербурге.
Культура как целостная среда
Главная особенность лихачевской культурологии — представление о культуре как о едином организме.
В статье «Культура как целостная среда» он предлагал рассматривать культуру как пространство, в котором действуют законы взаимного притяжения и отталкивания; культура — сакральное поле, из которого невозможно изъять одну часть, не затронув остальные.
Это положение выглядит простым, но из него следуют важнейшие выводы.
Уничтожение старого здания — не только утрата архитектурного памятника. Оно меняет исторический облик города, его восприятие жителями, связи между поколениями. Исчезновение литературного жанра затрагивает язык, а изменение языка — способы мышления. Разрушение традиций образования влияет на нравственные представления общества.
Лихачев одним из первых в отечественной гуманитарной мысли столь последовательно распространил системный подход на культуру в целом.
В его понимании культура включала не только литературу, музыку и живопись, но и религию, науку, образование, нормы поведения людей и государства. Именно культура превращает население в народ, создает пространство общей памяти и ценностей.
Этим объясняется необыкновенная широта его научных интересов. Он мог исследовать «Слово о полку Игореве», устройство средневекового города, творчество Пушкина, садово-парковое искусство, особенности древнерусской живописи и проблемы современной городской застройки. Все эти предметы были для него частями одной системы.
В книге Лихачева «Поэзия садов» (1982) сад предстает не просто произведением ландшафтного искусства, но культурным текстом. Планировка, состав растений, дорожки, скульптуры и пейзажи выражают эстетические, философские и религиозные представления эпохи. Через историю садов можно изучать историю европейского мышления.
Такой подход выводил культурологию за пределы истории искусства. Предметом исследования становилась сама среда, созданная человеком.
Экология культуры
Наиболее известное и оригинальное понятие, введенное Лихачевым,— «экология культуры».
Он исходил из того, что человек существует одновременно в двух средах — природной и культурной. Первая обеспечивает его биологическое существование, вторая — духовную, нравственную и общественную жизнь.
Загрязнение рек, уничтожение лесов и исчезновение животных представляют угрозу природе. Разрушение памятников, исчезновение языков, утрата исторической памяти и уничтожение произведений искусства наносят сопоставимый ущерб культурной среде.
Но между двумя видами экологии есть принципиальное различие. Природа способна восстанавливаться. Уничтоженный памятник культуры невозможно воспроизвести. Да, можно построить копию древнего храма, но нельзя вернуть ему историческую жизнь.
Лихачев писал, что культурная среда необходима человеку для его «духовной оседлости», привязанности к родным местам и нравственной самодисциплины.
В его представлении экология культуры — отнюдь не метафора, но самостоятельная научная и практическая задача, для решения которой нужно было изучать взаимосвязи культурных явлений, предвидеть последствия их разрушения и разрабатывать способы сохранения наследия. Лихачев значительно опередил современные представления об устойчивом развитии, охране нематериального наследия и исторической городской среды.
Он требовал сохранять не отдельные здания, вырванные из окружения, а исторические ансамбли, ландшафты и городские пространства. Старый город для него был не складом архитектурных памятников, а живым культурным организмом.
История без разрывов
Другой важнейший вклад Лихачева в культурологию — новое понимание исторической преемственности.
В традиционной схеме российской истории отдельные эпохи часто противопоставлялись друг другу. Петровские реформы изображались как разрыв с отсталой Московской Русью, революция 1917 года — как начало совершенно новой цивилизации. Лихачев оспаривал подобные представления. Он показывал, что культурные изменения подготавливаются столетиями, а прежние формы не исчезают бесследно, но продолжают существовать в новых обстоятельствах.
К примеру, Петр I, по Лихачеву, изменил прежде всего знаковую систему государства: одежду, церемонии, архитектуру, язык власти, образ монарха. Но предпосылки петровских реформ сформировались еще в XVII веке. Представление о внезапном рождении новой России было историческим мифом.
Столь же последовательно Лихачев выступал против распространенного представления о культурной отсталости Древней Руси. Он исследовал ее литературу как самостоятельную художественную систему, обладавшую собственной поэтикой, представлениями о времени и пространстве, способами изображения человека. Его «Поэтика древнерусской литературы» стала одним из наиболее убедительных примеров такого подхода. Лихачев рассматривал средневековую литературу не как несовершенную предшественницу современной, а как искусство, организованное по собственным законам.
С этим связано и предложенное им понятие русского Предвозрождения. Сопоставляя культурные процессы на Руси и в Западной Европе, он обнаруживал общие тенденции, не отрицая различий между ними.
Лихачев не представлял историю культуры прямолинейным движением от примитивного к совершенному. Каждая эпоха обладала собственной ценностью. В развитии культуры он выделял и общие направления: усиление личностного начала, расширение человеческой свободы, развитие гуманистического сознания.
Язык как память народа
Важное место в культурологической концепции Лихачева занимал язык.
Он рассматривал его не только как средство общения, но и как хранилище коллективного опыта. Слова несут следы исторических событий, обычаев, религиозных представлений, художественных образов и способов восприятия мира.
Эти размышления привели Лихачева к понятию концептосферы языка.
Концепт, по его определению, возникает при столкновении словарного значения слова с личным и народным опытом человека. За словом стоит не только его формальное определение, но и целая система культурных ассоциаций.
Концептосфера представляет собой совокупность таких смыслов, накопленных языком и литературой. Чем богаче исторический и культурный опыт народа, тем сложнее его концептосфера.
Отсюда следовало, что сохранение языка нельзя сводить к борьбе за грамматическую правильность. Речь идет о сохранении способов мышления, культурной памяти и способности общества понимать собственное прошлое.
Лихачев не был сторонником языковой изоляции. Он высоко оценивал многоязычие, культурные заимствования и взаимодействие литературных традиций. В статье «Русский язык» он подчеркивал, что двуязычие не препятствует развитию родного языка, а способно обогащать его. Примером служил Пушкин, великолепно владевший французским и создавший новую русскую литературную речь.
Великий ученый или общественный проповедник?
В последние годы жизни Лихачева его общественная известность иногда заслоняла научные достижения. Телевизионные выступления, письма о нравственности, защита исторических памятников создали образ мудрого старца, хранителя национальных ценностей.
Этот образ был заслуженным, но неполным.
Лихачев прежде всего оставался исследователем. Его авторитет основывался не на общих рассуждениях о духовности, а на десятилетиях изучения рукописей, летописных сводов, литературных жанров и художественных систем.
Его культурология выросла из конкретного исторического материала. Поэтому она отличалась от умозрительных философских построений. Исследуя отдельное явление, Лихачев обнаруживал его место в общей системе культуры, а затем переходил к более широким выводам.
Его представление о культуре как нравственной силе можно оспаривать. Культура способна не только объединять людей, но и служить инструментом господства, исключения и насилия. Сама по себе принадлежность к высокой культуре не гарантирует нравственного поведения.
Основатель российской культурологии?
Лихачев не был первым русским мыслителем, изучавшим культуру как целостное явление. У этой традиции были глубокие корни в философии, истории, филологии и искусствознании. В XX веке рядом с Лихачевым работали Бахтин, Лосев, Пропп, Тынянов и другие ученые, внесшие фундаментальный вклад в современную теорию культуры.
Лихачев не создавал отдельной дисциплины с собственными кафедрами, учебными программами и институциональной школой культурологов. Его научная школа сформировалась прежде всего в области древнерусской литературы.
Но он стал одним из создателей интеллектуальных оснований российской культурологии.
Его заслуга заключалась в том, что он объединил историческое исследование, филологию, философию культуры и практику сохранения наследия в последовательную систему представлений о человеке и созданном им мире.
Он предложил несколько понятий, без которых трудно представить современную российскую гуманитарную мысль: экология культуры, концептосфера языка, культура как целостная среда. Он показал, что историческая память, городской ландшафт, литература, язык и нравственные нормы представляют собой взаимосвязанные части человеческого существования.
Именно поэтому его научное наследие не ограничивается историей древнерусской литературы. Оно дает инструменты для анализа современных обществ, культурных конфликтов, исторической политики, городской среды и отношений между народами.
Лихачев был великим филологом. Но масштаб его мысли оказался значительно шире филологии.
Он принадлежит к числу тех ученых, которые не просто исследуют предмет своей науки, а меняют само представление о том, что является ее предметом.
В этом смысле Дмитрия Лихачева можно назвать одним из отцов российской культурологии и, безусловно, одним из ее величайших представителей.
По материалам исследований А. С. Запесоцкого, Е. А. Кайсарова и Ю. М. Шора; Е. А. Осиповой и А. В. Полонского