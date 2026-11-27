Представитель Кремля отметил, что курс Еревана на евроинтеграцию и стремление продолжать интеграционный процесс в рамках ЕАЭС «не коррелируются друг с другом». «Желание в экономическом плане в какой-то момент усидеть на двух стульях или должно быть подтверждено, или должно быть опровергнуто путем какого-то выбора»,— объяснил он на брифинге.