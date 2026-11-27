Песков раскрыл повестку переговоров Путина и Пашиняна
Песков: Путин и Пашинян обсудят на встрече российскую военную базу в Армении
Москва готовится к предстоящей встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремле. На повестке — планы Еревана по членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также вопросы безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что курс Еревана на евроинтеграцию и стремление продолжать интеграционный процесс в рамках ЕАЭС «не коррелируются друг с другом». «Желание в экономическом плане в какой-то момент усидеть на двух стульях или должно быть подтверждено, или должно быть опровергнуто путем какого-то выбора»,— объяснил он на брифинге.
Политики также обсудят статус 102-й военной базы ВС России в Гюмри. Дмитрий Песков сказал, что этот объект — это «очень важный элемент обеспечения безопасности и стабильности в регионе». «И здесь будет, конечно, интересно послушать точку зрения армянской стороны»,— добавил он. Вчера господин Пашинян заявил, что российская пограничная служба в ближайшие годы полностью завершит работу в Армении.
Отношения России и Армении обострились весной из-за стремления Еревана к евроинтеграции и разговоров о возможном выходе из ЕАЭС. Россельхознадзор вскоре начал постепенно запрещать импорт армянской продукции: цветов, томатов, огурцов, алкоголя и молочной продукции. Власти Армении, в свою очередь, активизировали обсуждения передачи концессии компании «Южно-Кавказская железная дорога» («дочка РЖД») другой стране.