Организаторы марша Немцова отказались от ежегодного шествия

Организаторы ежегодного шествия памяти оппозиционного политика Бориса Немцова 27 февраля решили не проводить марш из-за коронавирусных ограничений. Вместо этого они предложили мэру Москвы Сергею Собянину «дать указание городским органам власти не препятствовать возложению цветов» на Большом Москворецком мосту, где был застрелен политик и где находится посвященный ему «народный мемориал».

Организаторы предполагают, что больше всего людей придет на мост с 13:00 до 15:00, при этом «граждане будут стремиться соблюдать социальную дистанцию и планируют использовать медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты». В 23:31 оппозиционеры планируют провести на этом месте минуту молчания (в это время был убит Борис Немцов).

Соответствующее письмо мэру опубликовал в своем телеграм-канале оппозиционер Дмитрий Гудков. Его также подписали член незарегистрированной Либертарианской партии Сергей Бойко, правозащитник Сергей Давидис, глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, адвокат семьи господина Немцова Вадим Прохоров, глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков и глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Организатором убийства считается водитель бывшего командира батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.

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Первый марш памяти Немцова состоялся 1 марта 2015 года. На него вышли 51,6 тыс. человек. Как сообщал “Ъ”, в прошлом году, по оценкам наблюдателей, в марше приняли участие около 22 тыс. человек. На прошлой неделе член оргкомитета марша памяти Бориса Немцова, журналист Александр Рыклин сообщил “Ъ”, что организаторы попытаются согласовать с мэрией проведение марша по традиционному маршруту: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, с количеством участников до 50 тыс. человек.

Как активисты пытались согласовать акцию, читайте в публикации “Ъ” «Марши Немцова могут не пройти».