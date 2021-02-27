Оппозиционеры в Ереване провели вторую ночь у парламента

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна провели вторую ночь в палаточном лагере около здания парламента в Ереване. Они требуют незамедлительной отставки господина Пашиняна.

В палаточном лагере ночевало около двух-трех десятков человек. По их словам, ночь прошла спокойно, они грелись у костров, а сейчас прибирают территорию. Днем на этом месте оппозиция планирует провести очередной митинг. Подъезды к лагерю перекрыты полицией, также полиция дежурит вдоль забора парламента, сообщает «РИА Новости».

25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна, в ответ на это он заявил о попытке переворота. В Ереване прошли митинги сторонников властей и оппозиции. Минобороны Армении официально не поддержало позицию Генштаба, отметив опасность попыток вовлечь армию в политические конфликты в стране.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».