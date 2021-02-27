Байден призвал Иран к осторожности после удара в Сирии

Президент США Джо Байден рекомендовал Ирану «быть осторожным» после удара США по проиранским формированиям в Сирии. Он заявил, что нельзя действовать «безнаказанно».

«Вы не можете действовать безнаказанно. Будьте осторожны»,— заявил господин Байден журналистам в Техасе на вопрос о том, какой сигнал США послали ударом в Сирии (цитата по Reuters).

Накануне стало известно, что США нанесли в Сирии несколько авиаударов по объектам, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат силам, поддерживаемым Ираном. Удары нанесли по указанию президента США Джо Байден в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке. МИД РФ после этого осудил атаку США и призывал уважать суверенитет и целостность Сирии. Глава ведомства Сергей Лавров при этом заявил, что что Вашингтон предупредил Москву о готовящемся ударе в Сирии за четыре или пять минут. Пентагон же утверждает, что надлежащим образом уведомил Россию.

Подробности — в материале “Ъ” «Джо Байден оказался не промах».