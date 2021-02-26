США считают, что надлежащим образом уведомили Россию об ударе в Сирии

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова, что Вашингтон предупредил Москву о готовящемся ударе в Сирии за четыре или пять минут. Пентагон считает, что надлежащим образом уведомил Россию.

«Я рад, что министр иностранных дел подтвердил, что они действительно были проинформированы по каналам предотвращения конфликтов. Так что я признателен, что он пожелал подтвердить это. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление»,— сказал господин Кирби. Его выступление транслировали американские СМИ. «Не вдаваясь в детали, я скажу, что никого не должно удивлять то, что мы будем делать то, что необходимо, чтобы уведомлять, однако мы также будем делать то, что необходимо, чтобы защищать наши силы»,— добавил он.

Господин Кирби уточнил, что в ходе операции были уничтожены девять объектов, два были частично разрушены. Он сказал, что есть предварительные данные по пострадавшим, но он не стал обсуждать детали по этому вопросу.

Ранее ВС США нанесли в Сирии несколько авиаударов по объектам, которые, по мнению Вашингтона, принадлежат силам, поддерживаемым Ираном. Нанесение ударов одобрил президент США Джо Байден в ответ на последние атаки на американские объекты в Ираке.

МИД РФ после этого призвали США уважать суверенитет и целостность Сирии. Россия решительно осуждает удары США по Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Подробнее об авиаударах читайте в публикации “Ъ” «Джо Байден ударно ответил проиранским силам в Сирии».