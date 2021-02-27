Джо Байден оказался не промах

Джо Байден впервые с момента вступления в должность главы Белого дома одобрил решение о силовых действиях за пределами страны. ВВС США нанесли в районе сирийско-иракской границы несколько авиаударов по объектам, которые принадлежат проиранским силам. Операция стала ответом на атаки на американские объекты в Ираке. Президент Байден поступил так же, как действовал в таких случаях его предшественник Дональд Трамп. В Дамаске назвали удары «негативным сигналом», а в Москве опасаются, что решения новой администрации приведут к срыву наметившегося диалога между США и Ираном вокруг ядерной сделки.

«Вооруженные силы США по указанию президента Байдена нанесли авиаудары по объектам инфраструктуры, которая используется поддерживаемыми Ираном группами боевиков на востоке Сирии»,— говорится в заявлении Пентагона, опубликованном в ночь на пятницу. Сирийский МИД назвал атаку «негативным сигналом о политике новой администрации» США и выразил опасение, что она приведет к очередной эскалации в регионе. Тегеран с официальной реакцией затянул, но все же в итоге назвал ее агрессией.

Целью атаки в районе Абу-Кемаля на сирийско-иракской границе стали позиции иракских шиитских группировок «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухадаа», входящих в состав тесно связанного с Тегераном народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Его базы находятся не только в Ираке, но и в Сирии.

По данным близкого к оппозиции Центра мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии, в результате атаки погибли по меньшей мере 22 бойца ополчения. Кроме того, были уничтожены три грузовика с боеприпасами. Официальные сирийские источники утверждают, что информации о жертвах нет.

Операция была санкционирована в ответ на недавние нападения на американские объекты в Ираке. 15 февраля в результате ракетного обстрела военной базы в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане погиб гражданский служащий и девять человек (в том числе американцы) пострадали. 22 февраля под обстрел попала «зеленая зона» в Багдаде, где находятся госучреждения и посольство США. В организации подобных атак США обвиняют «Аль-Хашд аш-Шааби» и стоящий за ними Тегеран. «Если хоть один американец будет убит, я буду считать Иран ответственным. Подумайте хорошенько» — это заявление стало одним из последних предупреждений 45-го президента США Дональда Трампа Тегерану.

Февральские атаки — первые после инаугурации президента США Джо Байдена. Ответ напомнил об аналогичных действиях его предшественника. В частности, 29 декабря 2019 года в качестве реакции на гибель американского контрактника США нанесли удары по пяти объектам, в том числе командным центрам и складам с оружием «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке. Тогда погибли по меньшей мере 25 бойцов ополчения. А 3 января 2020 года в результате военной операции США в аэропорту Багдада были убиты командующий иранским спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и замглавы «Аль-Хашда аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Последняя операция возмездия во время президентского правления Дональда Трампа была проведена 12 марта 2020 года в ответ на гибель военнослужащих — двух американцев и одного британца — на базе Эт-Таджи.

Премьер-министр Ирака Мустафа Каземи стал первым арабским лидером, с кем побеседовал президент Байден. В состоявшемся на этой неделе разговоре два лидера обсудили ракетные обстрелы, отметив: виновные в нападениях «должны быть привлечены к ответственности в полной мере». И очевидно, что дело шиитским ополчением не ограничится.

Во вторник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подчеркивал, что США намерены «привлекать Иран к ответственности за действия связанных с ним организаций, которые осуществляют нападения на американцев». Это стало продолжением выступления Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе, когда президент пообещал «заняться дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке». Заявление прозвучало одновременно со словами о готовности США возобновить переговоры с пятью постоянными членами Совбеза ООН по «ядерной программе» Ирана. Однако Тегеран отказывается от диалога до тех пор, пока США не снимут все антииранские санкции, введенные ими после мая 2018 года, то есть после выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Кроме того, Тегеран настораживают сигналы из Вашингтона о возможности включения в СВПД ограничений на ракетную программу Ирана и его региональную деятельность.

На поиск компромисса есть время до конца мая. После того как 23 февраля Иран приостановил действие Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ о расширенных проверках своих ядерных объектов, он согласился в течение трех месяцев хранить сделанные там записи с видеокамер и передать их международным инспекторам в случае снятия санкций. «Если переговоры и процесс возвращения (к ядерной сделке.— “Ъ”) не начнутся в скором времени, то такое поведение может привести две страны к новому витку насилия, что затруднит продвижение дипломатии»,— сказал ТАСС директор международной программы Центра стратегических исследований при аппарате президента Ирана Диако Хосейни.

«Особого движения на переговорах вокруг СВПД пока нет. Тегеран заинтересован в снятии санкций, но не доверяет Вашингтону. Невозможен и компромисс между США и Ираном по теме регионального влияния. Тегеран не откажется от сети своего влияния на Ближнем Востоке. И в этом контексте удары США по шиитским формированиям в Сирии бьют также по надеждам Ирана, что с приходом Байдена ситуация для них изменится в лучшую сторону»,— сказала “Ъ” консультант ПИР-Центра Юлия Свешникова.

«Ударив по Сирии, Байден достиг сразу несколько целей. Во-первых, малой ценой показал иранцам, что он, как и Трамп, не позволит нападать на американцев. При этом он не стал наносить удары по позициям шиитских группировок на территории Ирака, чтобы не подставлять иракские власти, которым нужно сохранять как внутренний политический баланс, так и внешний»,— считает директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО Максим Сучков. В беседе с “Ъ” он отметил, что Джо Байден также дал иранцам вновь почувствовать давление, в том числе и из-за их «упертости по СВПД». «Кроме того, у себя дома Байден укрепил позицию администрации в споре с республиканцами, которые боялись, что новая команда пойдет на уступки аятоллам. Побочный эффект — показать России, что в Сирии Москва не все контролирует»,— добавил он.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут (до авиаудара.— “Ъ”). Конечно, такого рода уведомление ничего не дает, когда удар буквально уже наносится»,— сказал в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также пообещал поинтересоваться у США, как долго они намерены оставаться в Сирии, и в целом узнать поподробнее об их стратегии в этой стране. Москву, как и Тегеран, беспокоит, кто будет контролировать восток Сирии, где как раз и проходит граница с Ираком. В то же время глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев выразил опасение, что американские удары могут привести к «срыву наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД».

Марианна Беленькая