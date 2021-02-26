Окрасился Феликс багрянцем

Стремительно организованное голосование в «Активном гражданине» о возврате памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь так же неожиданно остановлено. На следующий день после старта выборов, на которых конкуренцию основателю ВЧК составил князь Александр Невский, столичный мэр Сергей Собянин фактически отменил эту процедуру. Градоначальник заявил, что площадь останется в нынешнем виде, поскольку общественное мнение «разделилось примерно пополам». За два дня по этому поводу высказались более 300 тыс. горожан.

О решении оставить Лубянскую площадь без какого-либо памятника Сергей Собянин сообщил в своем блоге. Градоначальник указал, что после двух дней голосования «с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского», но подчеркнул, что «общественное мнение разделилось примерно пополам». Господин Собянин счел правильным остановить голосование и «пока оставить площадь» без изменений.

Голосование об установке монумента на Лубянке открылось в «Активном гражданине» 25 февраля. Его участникам предложили ответить на вопрос: «Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?» — с двумя вариантами ответов: Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

По итогам первого дня было подано свыше 170 тыс. голосов, и основатель ВЧК шел вровень с князем.

При этом ратующий за возврат Феликса Дзержинского на Лубянку лидер движения «За правду» писатель Захар Прилепин заявил о 2 тыс. «вбросах» за Александра Невского. Впрочем, организаторы выборов эти фальсификации отвергали. О голосовании высказался даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который сказал, что не знает предпочтений Владимира Путина в вопросе о памятнике на Лубянке.

К моменту заявления господина Собянина было собрано свыше 318 тыс. голосов. При этом за Александра Невского высказались 55% респондентов. Через полчаса после заявления градоначальника голосование исчезло из «Активного гражданина».

11-тонный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году. В августе 1991 года после попытки государственного переворота в СССР, предпринятой Государственным комитетом по чрезвычайному положению, статую пытались свалить на землю граждане, собравшиеся у главного здания КГБ. Монумент демонтировали с помощью крана по срочному решению Моссовета, а кадры этого события стали одним из символов эпохи. Сейчас памятник находится в столичном парке «Музеон».

Голосование о возврате основателя ВЧК на Лубянку было объявлено через два дня после слушаний в Общественной палате Москвы об облике площади, где высказывалась идея создания там «архитектурной доминанты» (см. “Ъ” от 17 февраля). Так, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявлял, что не видит «возражений и аргументов против». Общественники договорились сформировать шорт-лист; конкуренцию Феликсу Дзержинскому могли составить Иван III, Александр Невский и Юрий Андропов. В итоге в списке остались лишь два кандидата. Причиной слушаний было названо обращение общественников из «Офицеров России» к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Отметим, что попытки вернуть Феликса Дзержинского на Лубянку в 2002 году предпринимал экс-мэр Юрий Лужков, а в 2015 году — представители КПРФ, которые даже собрали для соответствующего городского референдума 150 тыс. подписей. Однако и экс-мэр, и партийцы отказались от этой идеи.

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Эксперты находили в нынешней организации голосования «больше переключения внимания с навальновской повестки, чем реального содержания» (см. “Ъ” от 20 февраля). Сергей Собянин, впрочем, уточнил, что выборы инициировало «архитектурное сообщество», поддержав высказанную идею о необходимости архитектурной доминанты на Лубянской площади. Однако градоначальник нашел, что голосование «превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов». «Для такого рода решений требуется больше согласия. Памятники должны не раскалывать, а объединять общество»,— добавил Сергей Собянин.

Александр Воронов