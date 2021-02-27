О, майн-карт

Рост курса криптовалют стимулировал в России спрос на подержанные видеокарты, выяснил “Ъ”. Сервисы «Авито» и «Юла» зафиксировали рост просмотров объявлений о продаже мощных игровых видеокарт, используемых для майнинга, примерно на 70%. Цены на такое оборудование также выросли — в среднем на 19–30% в зависимости от модели. Дефицит оборудования, по мнению экспертов, сохранится, пока зарубежные вендоры не нарастят производство комплектующих.

В России за последнее полугодие вырос спрос на подержанные видеокарты, рассказали “Ъ” представители площадок бесплатных объявлений «Авито» и «Юла». Количество объявлений о продаже видеокарт на «Авито» в период с сентября 2020 года по февраль 2021-го выросло на 31% по сравнению с периодом с марта по август 2020 года. Спрос на такое оборудование на площадке вырос на 70%.

На «Юле» за последние три месяца число просмотров объявлений о продаже видеокарт американской Nvidia увеличилось на 19%, а AMD Radeon — на 33%. При этом в феврале средняя цена на подержанные видеокарты выросла на 20% к декабрю 2020 года, добавил представитель «Юлы».

Интерес россиян к подержанным видеокартам, используемым, в частности, для майнинга криптовалют, увеличился на фоне взрывного роста их курса, объясняют представители «Авито» и «Юлы». По их словам, пик просмотров объявлений приходился на начало января, когда новости о росте курса биткойна обновлялись максимально часто. Первую полную неделю нового года курс биткойна завершил вблизи $42 тыс. (см. “Ъ” от 11 января), на 26 февраля он составлял уже $47,5 тыс.

Спрос на новые видеокарты тоже увеличился. В декабре 2020 года пользователи «Яндекс.Маркета» интересовались покупкой видеокарт примерно в полтора раза чаще, чем в декабре 2019 года, рассказали в компании. В Ozon отмечают аналогичную ситуацию. «Майнеры готовы даже покупать системные блоки компьютеров целиком исключительно ради видеокарт. К примеру, последнюю партию в 200 компьютеров с GeForce на Ozon раскупили меньше чем за сутки»,— рассказала руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» в Ozon Наталья Селихова.

Сложившаяся ситуация привела к дефициту оборудования и росту цен на него. Источник “Ъ” в одном из крупных ритейлеров утверждает, что сейчас российские дистрибуторы могут удовлетворить только 13% спроса на новые модели видеокарт. Если в 2020 году россияне искали видеокарты средней стоимостью около 25 тыс. руб., то сейчас — до 65 тыс. руб., рассказали в «Яндекс.Маркете».

Из-за ажиотажа рынок предлагает меньше товара и его сразу же скупают, говорит эксперт категории «Компьютерная техника» «Яндекс.Маркета» Кирилл Родин. «Даже если интерес майнеров снизится, цены вряд ли опустятся в ближайшие месяцы»,— считает господин Родин. Он предполагает, что такая ситуация сохранится до середины года.

Дело в том, что Nvidia во втором квартале планирует запустить отдельную серию профессиональных видеокарт для майнинга, а производительность геймерских видеокарт в случае их использования для майнинга снизить с помощью специального программного обеспечения (ПО), говорит господин Родин. Таким образом, мощные видеокарты разделятся по двум сегментам, что выровняет рынок, допускает он. «В видеокартах модели GeForce RTX 3060 на программном уровне будет до 50% снижена производительность в майнинге,— подтвердили “Ъ” в российском представительстве Nvidia.— Это делается для того, чтобы у геймеров была возможность ее приобрести».

Ограничения для майнинга, которые хочет ввести Nvidia, при желании можно будет обойти за несколько дней, считает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Поэтому цены, в том числе на подержанные видеокарты, в ближайшее время продолжат расти, уверен он. «Рынок стабилизируется, если нормализуется курс криптовалют или если заводы тайваньской TSMC и корейской Samsung нарастят производство комплектующих»,— рассуждает господин Вильянов. В частности, по его словам, на рынке наблюдается дефицит процессоров.

Никита Королев