Биткойн насыщается долларами

Первую полную неделю нового года курс биткойна завершает близко к историческому максимуму, на днях котировки приближались к $42 тыс. Второй по популярности эфир — на трехлетнем максимуме. С начала года ведущие криптовалюты прибавили в цене 40–80%. Этому способствует высокий интерес широкого круга инвесторов, которые хеджируются на фоне ожиданий дальнейшего ослабления доллара. Эксперты полагают, что котировки продолжат расти, но возможны коррекции, особенно в случае регуляторных ужесточений.

Ведущие цифровые валюты завершили первую полную неделю 2021 года на новых высотах. По данным торговой площадки CoinMarketCap.com, курс биткойна 8 января составил $41,95 тыс., в очередной раз обновив исторический максимум. В начале следующего дня он также превышал $41 тыс., однако затем стабилизировался возле $40 тыс., прибавив за неделю более 14%.

Только с начала года биткойн подорожал более чем на 40%.

Вторая по востребованности криптовалюта эфир (Ethereum) выросла в цене с начала года более чем на 80%, до $1333,8. Это лишь на 6% ниже исторического максимума, установленного в январе 2018 года. Общая капитализация всех виртуальных валют достигла $1,08 трлн, две трети приходится на биткойн.

Активный рост курсов цифровых валют эксперты связывают с ожиданиями дальнейшего расширения программы монетарного стимулирования в США.

Избранный президент США Джо Байден 8 января заявил The Washington Post, что будет уделять приоритетное внимание оказанию экстренной помощи экономике, особенно малому бизнесу. Он готовит пакет стимулирования на $3 трлн, который увеличит выплаты американским гражданам до $2 тыс., расширит страхование от безработицы и направит миллиарды долларов в помощь правительствам городов и штатов. Это ведет к росту инфляционных опасений и ожиданий дальнейшего снижения курса доллара.

«Позитивную лепту в рост биткойна могла внести оценка банка JPMorgan Chase, который считает, что в долгосрочной перспективе цена биткойна может вырасти до $146 тыс.»,— отмечает сооснователь EXANTE Анатолий Князев.

В таких условиях интерес к цифровым валютам не ослабевает со стороны как институциональных, так и частных инвесторов. По словам директора Binance в России Глеба Костарева, инвесторы продолжают рассматривать биткойн как хедж-актив, интерес к которому проявляют даже пенсионные фонды. По данным исследовательской компании Glassnode, количество активных кошельков выросло до рекордного уровня — 1,34 млн шт., превысив предыдущий пик, зафиксированный в декабре 2017 года.

О высоком интересе институциональных инвесторов свидетельствуют данные фонда Grayscale Bitcoin Trust. С помощью таких фондов профессиональные инвесторы могут, по сути, вкладывать средства в цифровую валюту, не нарушая инвестиционной декларации. По данным Bloomberg, количество биткойнов в Grayscale Bitcoin Trust достигло отметки 638,9 тыс. (более чем на $28 млрд), что на треть выше показателя двухмесячной давности.

«Сейчас биткойн находится в фазе, которую можно назвать "самоподдерживающимся ростом". Небольшие коррекции только распаляют интерес покупателей»,— считает Анатолий Князев. В ходе торговых сессий последней недели разница между минимальной и максимальной ценой биткойна составляла 10–16%, тогда как в начале декабря была всего 3–5%. С середины декабря курс биткойна обновляет рекорды чуть ли не ежедневно.

В условиях растущей популярности рост биткойна продолжится, считают аналитики, но допускают коррекции.

По мнению руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, фундаментальная ситуация пока не предвещает улучшения ситуации для мировой экономики, хотя многое будет зависеть от эффективности вакцинации от COVID-19.

«Если благодаря вакцинам количество новых случаев заражения резко пойдет на убыль, это ослабит давление на государственные валюты и даст толчок к восстановительному росту экономик развитых стран. Тогда у инвесторов может снизиться спрос на защитные активы, функцию которых успешно выполнял биткойн в течение 2020 года»,— отмечает господин Мазур. По мнению Глеба Костарева, поводом для коррекции могут стать действия регуляторов по усложнению для новых игроков входа на рынок криптовалют, если они увидят в биткойне конкурента национальным валютам.

Виталий Гайдаев