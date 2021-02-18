Майнеры просят новых мощностей

Рост стоимости биткойна спровоцировал возобновление интереса к производству криптовалюты. С учетом того, что стоимость электричества при майнинге является одним из основных факторов окупаемости, Россия, а также ряд стран-соседей становятся важными площадками по размещению майнингового оборудования инвесторов со всего мира. Количество таких заказов в российских дата-центрах выросло в разы, несмотря на неопределенность в регулировании майнинга.

В среду, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 криптовалютным биржам, стоимость биткойна превысила отметку $51 тыс., хотя еще месяц назад он стоил $37 тыс., а ровно год назад чуть меньше $10 тыс. На этом фоне интерес к майнингу вырос с новой силой.

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Как рассказал “Ъ” гендиректор и основатель оператора дата-центров BitRiver (один из крупнейших в России с мощностью 150 МВт) Игорь Рунец, в листе ожиданий у компании на ближайшие 18 месяцев заявок на размещение майнингового оборудования на 1 ГВт, притом что существующие мощности уже все заполнены. По его словам, заявки в основном исходят от американских и европейских инвесторов: частично они перемещают свое оборудование из Китая, Африки и Латинской Америки, где электричество дороже, но в основном рост заявок связан с ростом стоимости биткойна и всех остальных криптовалют. По его словам, чтобы максимально исполнить полученные заявки, компания намерена существенно увеличить мощности: строятся два дата-центра — в Красноярске на 80 МВт и в Бурятии на 300 МВт, первая очередь на 100 МВт будет введена уже до конца лета. Но даже это позволит удовлетворить лишь половину заявок, остальные уйдут конкурентам, в основном из Казахстана и Киргизии.

В конце 2020 года количество заявок на хостинг увеличилось в разы, а уже в 2021-м этот показатель вырос в десятки раз, говорит сооснователь BitCluster Сергей Арестов. «Наши менеджеры ходят по офису с двумя телефонами и под вечер даже не помнят, ели они сегодня или нет»,— отмечает он. По его словам, объем розничных заявок, с которыми сейчас работает компания, эквивалентен 30 МВт, также есть крупные оптовые китайские клиенты, которые готовы размещать 50 МВт на особых условиях. Кроме того, он ожидает сильный рост спроса начиная с осени 2021 года: сейчас курс биткойна зашкаливает, и устройства выгодны практически на любой стоимости электроэнергии. BitCluster в текущем году планирует ввести в эксплуатацию дополнительно не менее 60 МВт. Исполнительный директор LAZM Филипп Моднов также признает: количество полученных заявок подскочило более чем в десять раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По его словам, компания планирует запустить еще ЦОД в других регионах РФ, рассматривается возможность открытия дата-центров за рубежом.

По данным TerraCrypto, все больше майнеров, которые раньше базировались в Китае или США, хотят размещать свое оборудование в странах СНГ. «Крупные майнеры хотят распределить мощности по разным континентам, и с точки зрения инвестиций это правильно, потому что в Китае, например в провинции Сычуань, часто идут ливни и дожди, что приводит к простоям оборудования,— поясняет основатель TerraCrypto Никита Вассёв.— С учетом стоимости ASIC-майнеров инвесторы не готовы рисковать временем и прибылью, а размещаться в США и Канаде дороже из-за логистики и цен на электричество».

Подобная ситуация с ростом заявок на размещение майнингового оборудования наблюдается не только в России, но и в соседних странах. По словам сооснователя и управляющего компании Enegix (Казахстан, крупнейший дата-центр на 180 МВт) Ерболсына Сарсенова, с текущими темпами заполнение дата-центра будет на 70–80% к середине лета. «При таком раскладе мы планируем начать строительство дополнительного дата-центра, рассчитанного на потребление в размере 70–100 МВт»,— заявил он. Совладелец «Энерго-Пром» Роман Брезицкий сообщил, что на базе энергетической компании есть площадка под небольшой дата-центр в Киргизии, который начали расширять в спокойном режиме еще в конце прошлого года, так как портфель непрофильных инвесторов стал приближаться к цифре $1–1,5 млн. «Но предполагаемый рост биткойна и всеобщий хайп начались раньше, чем ожидали. Мы не успели закупить выгодно оборудование, скорее всего, подождем, пока пройдет данное ралли, и подойдем к запуску уже перед следующей волной»,— сказал он.

Полина Смородская