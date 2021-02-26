Додон сообщил о регистрации в Молдавии вакцины «Спутник V»

Экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон сказал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Центра имени Гамалеи зарегистрировали в Молдавии. Пресс-секретарь действующего президента Майи Санду Сорина Штефырцэ отрицает это.

«Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро! — написал господин Додон в Telegram.— Хочу отметить, что успешная регистрация вакцины в нашей стране состоялась вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому».

Госпожа Штефырцэ сказала, что российская вакцина будет одобрена в Молдавии только после того, как ее зарегистрируют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.

Накануне, 25 февраля, «Спутник V» зарегистрировала Гватемала, до этого препарат одобрили в Гондурасе. «Спутник V» также получил одобрение в Белоруссии, Аргентине, Мексике, Иране, Египте и других странах. Кроме того, вакцину разрешили применять в сербской части Боснии и Герцеговины.

Регистрация российского препарата в Евросоюзе замедлилась из-за бюрократических ошибок. Недавно представитель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) указал на то, что заявка на регистрацию вакцины была подана не в то ведомство.

В России помимо «Спутника V» Центра имени Гамалеи зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Молдавии зарегистрированы 181,9 тыс. случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Умерли 3,9 тыс. человек с диагностированным COVID-19.

Об одобрении российской вакцины в европейских странах — в материале “Ъ” «"Спутник V" прилетел в Сан-Марино».