Комиссии попали под НДС

«Практика, при которой МФО устанавливают комиссию за удобные способы погашения займа — через личный кабинет картой или по СБП, действительно распространена, и мы фиксируем ее как системную»,— отмечает заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова. При этом все МФО формально выполняют требование закона и Банка России о предоставлении бесплатного способа погашения. «Но этим способом оказывается перевод по банковским реквизитам или через "Почту России", что занимает от трех до семи рабочих дней»,— поясняет госпожа Храпунова. «Причем платный способ — оплата картой через личный кабинет — преподносится как приоритетный, "рекомендуемый", самый быстрый и удобный,— отмечает эксперт.— А информация о комиссии за этот способ часто спрятана глубоко в личном кабинете, и заемщик узнает о ней только после оформления займа». Комиссии могут составлять «от 5% до 10% от суммы платежа, в отдельных случаях доходят и до 20%», указывает Алла Храпунова: стоимость эквайринга для крупных компаний составляет, как правило, 0,5–2%.