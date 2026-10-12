Комиссии попали под НДС
Платное погашение займов обернулось для МФО доначислением налога
12.10.2026, 17:28
МФО сталкиваются с претензиями налоговиков из-за неуплаты НДС с комиссионного дохода. Ранее введенное ограничение — максимально допустимый уровень переплаты по займу — микрофинансисты зачастую компенсируют комиссиями за погашение займов с помощью карт и СБП. Но после налоговой реформы с 2026 года такие доходы МФО попали под обложение НДС. Пока известно об одном случае доначисления налогов (на 630 млн рублей), но, по словам собеседников “Ъ”, проверки могут охватить значительную часть рынка.
На прошлой неделе ФНС приостановила операции по банковским счетам МФК «Лайм-займ» в связи с проведением налоговой проверки. «Претензии налоговой связаны с доходом от оказания услуг информационно-технологического взаимодействия, до 2026 года освобожденным от НДС, и переквалификацией указанного дохода в доход, подлежащий налогообложению НДС»,— следует из сообщения компании. Сумма доначислений составляет 630 млн руб. В МФК не согласны с выводами налогового органа, компания планирует обжаловать их и считает, что по всем указаниям Минцифры и Банка России комиссионный доход не является облагаемым НДС.
В МФК «Лайм-займ» отказались сообщить, какие именно операции попали под НДС и за какие периоды. В Банке России и Минфине “Ъ” рекомендовали обратиться в ФНС. В ФНС на запрос “Ъ” не ответили. «Освобождение услуг информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов от НДС отменено с 1 января 2026 года №425-ФЗ от 28 ноября 2025 года»,— отмечает налоговый консультант юрфирмы Tax Compliance Назар Нечепаев. По его словам, информационное и технологическое взаимодействие — это, по существу, «обмен и обработка данных, необходимых для проведения платежей».
Определяющим является «содержание услуги, а не отрасль организации, исполнителем может быть и МФО, если самостоятельно оказывают такие услуги за вознаграждение», поясняет эксперт.
«Практика, при которой МФО устанавливают комиссию за удобные способы погашения займа — через личный кабинет картой или по СБП, действительно распространена, и мы фиксируем ее как системную»,— отмечает заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова. При этом все МФО формально выполняют требование закона и Банка России о предоставлении бесплатного способа погашения. «Но этим способом оказывается перевод по банковским реквизитам или через "Почту России", что занимает от трех до семи рабочих дней»,— поясняет госпожа Храпунова. «Причем платный способ — оплата картой через личный кабинет — преподносится как приоритетный, "рекомендуемый", самый быстрый и удобный,— отмечает эксперт.— А информация о комиссии за этот способ часто спрятана глубоко в личном кабинете, и заемщик узнает о ней только после оформления займа». Комиссии могут составлять «от 5% до 10% от суммы платежа, в отдельных случаях доходят и до 20%», указывает Алла Храпунова: стоимость эквайринга для крупных компаний составляет, как правило, 0,5–2%.
Из десяти крупнейших по размеру портфеля займов МФО лишь в трех ответили на запрос “Ъ”. В ГК Eqvanta (в нее входят микрокредитные компании «Быстрозайм», «Эквазайм», «Турбозайм») и МКК «Альфа-деньги» сообщили, что не удерживают комиссии при приеме платежей. Вместе с тем в МФК «Мани Мен» отметили, что «доля дохода компании от комиссии за погашения в общей структуре выручки не превышает 6%», при этом указали, что заемщикам предоставляются «различные каналы погашения займов, включая полностью бесплатный».
Служба по защите прав потребителей недавно подняла вопрос о недобросовестных практиках при выполнении требования о бесплатном способе погашения, рассказали “Ъ” в СРО «МиР». «Судя по инициативе службы, практика является распространенной. Мы понимаем, что она является ответом на резкие ограничения, которым был подвергнут рынок МФО с прошлого года (см. “Ъ” от 25 августа)»,— подчеркнули там. Решение начать «зарабатывать» на комиссиях ожидаемо — «бизнесу необходимо выживать в условиях законодательного прессинга, и ряд компаний пошли по пути получения дополнительного дохода именно через подобные комиссии», говорит основатель Rodin.Capital Алексей Родин. По его словам, в настоящее время «внимание ФНС ужесточено особенно к крупным плательщикам». «Подобные претензии возможны к другим организациям, применявшим то же освобождение к сопоставимым услугам,— считает старший партнер юрфирмы "Пепеляев Групп" Сергей Савсерис.— Если инспекция выявила применяемую и другими компаниями договорную модель, которую считает не соответствующей условиям освобождения, интерес к другим ее участникам вполне ожидаем».
Ситуация с «Лайм-займ» показательна как ранний маркер подхода проверяющих к квалификации комиссионного дохода, отмечает руководитель налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александр Андропов. «Раннее начало проверки само по себе не выглядит аномальным, так как налоговый контроль охватывает и предшествующие периоды, а доначисления за 2026 год возможны уже по текущим декларациям»,— указывает он.