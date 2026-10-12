Патрушев уличил страны Запада в намерении блокировать Балтийское море

Риски для международных морских маршрутов растут и в других регионах, отметил господин Патрушев. Ормузский пролив, по его оценке, превратился в зону боевых действий, а Баб-эль-Мандебский пролив и восточные подступы к Суэцкому каналу испытывают давление со стороны хуситов.