Патрушев уличил страны Запада в намерении блокировать Балтийское море
12.10.2026, 17:27
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что западные страны пытаются организовать перехваты российских судов, в частности прорабатываются планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов.
«Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов: Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов», — сказал Николай Патрушев во время переговоров с министром транспорта КНР Лю Вэем в Китае (цитата по «Интерфаксу»).
Риски для международных морских маршрутов растут и в других регионах, отметил господин Патрушев. Ормузский пролив, по его оценке, превратился в зону боевых действий, а Баб-эль-Мандебский пролив и восточные подступы к Суэцкому каналу испытывают давление со стороны хуситов.
В качестве альтернативы традиционным маршрутам Россия формирует Трансарктический транспортный коридор, заявил Николай Патрушев. Трансарктический транспортный коридор объединит морские и речные пути, порты, железнодорожные и автомобильные магистрали для перевозки внутренних, международных и транзитных грузов.