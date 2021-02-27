Самые дорогие свадьбы в кинематографе, и чем рискуют владельцы собак

Жениться дорого даже на экране

Британская финансовая компания Raisin проанализировала наиболее известные свадьбы в кинематографе, выяснив, какая из них является самой дорогостоящей. Учитывалась стоимость аренды места бракосочетания, платьев, развлечений, цветов и транспорта. В итоге на первое место попало бракосочетание Колина и Араминты из фильма «Безумно богатые азиаты». Согласно вычислениям Raisin, такая свадьба, случись она в реальности, обошлась бы в $8,9 млн. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Собаки превыше всего

Каждый третий собаковод в США хоть раз рисковал здоровьем в ситуации, когда нужно было защитить своего питомца. Об этом говорится в свежем опросе OnePoll, проведенном по заказу компании JustFoodForDogs. Он был приурочен ко Дню любви к своим питомцам, который в США отметили 20 февраля. О четвероногих и их хозяевах — в материале “Ъ”.

Доверяй, но «пробивай»

Во время пандемии приложения для знакомств Tinder, Badoo, LovePlanet и их аналоги вышли на новый уровень популярности, но пользователи стали намного осторожнее. Опрос компании Avast 15 тыс. человек показал, что каждый второй (50%) знакомившийся в интернете пытался узнать максимум информации о понравившемся ему человеке. В итоге 30% отказались от уже назначенного свидания. Почему это произошло — в материале “Ъ”.

У них все впереди?

Четверо из десяти американцев заявляют, что не хотят вернуть свои молодые годы (от 20 до 30 лет), а скорее постараются «заморозить» свое состояние в возрасте 36 лет. Об этом говорят данные опроса, проведенного OnePoll среди 2 тыс. жителей США. Больше половины опрошенных (59%) рассказали, что раньше были одержимы борьбой с процессом старения. 56% заявили, что это было утомительно. Подробнее об этом — в материале “Ъ”.

Лев Кисляк, Марина Колоколова, Анна Поваго, Евгений Федуненко